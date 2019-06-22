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РИА Новости

В Ингушетии задержали четверых участников конфликта с полицейскими

00:42
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НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали четверых участников конфликта на территории больницы в Назрани, во время которого были избиты сотрудники полиции, сообщает региональное МВД.
Ранее региональное СУ СК сообщило, что 19 июня неизвестные на территории Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани избили находившихся при исполнении служебных обязанностей сотрудников полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, в результате конфликта пострадали восемь сотрудников полиции, получивших различные повреждения. По его данным, они пытались помешать группе местных жителей забрать из больницы госпитализированного накануне мужчину, получившего ранение из травматического оружия.
"В рамках расследования уголовного дела полицейскими задержаны четверо жителей селений Сурхахи и Экажево, а также города Назрань в возрасте от 24 до 47 лет, оказавших неповиновение законным требованиям сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
По данным МВД, во время конфликта в больнице сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Назрановскому району произвели предупредительные выстрелы в воздух.
Полиция устанавливает личности остальных участников произошедшего и их местонахождение.
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