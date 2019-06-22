Школа "задыхается" от ненужных бумаг, заявила глава Минпросвещения

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что на школу сейчас взвалили очень много и она "задыхается" от ненужных бумаг.
"Нужно работать со школьниками. На школу очень много взвалили, она задыхается от ненужных бумаг. Мне одна учительница недавно пожаловалась − начальство требует отчета не только о том, сколько учеников пришли на субботник, но и сколько среди них мальчиков, а сколько девочек. Школа забюрократизирована", - сказала Васильева в интервью KP.Ru.
Я вспоминаю себя в школьное время. Мы не тратили столько времени на уроки. Не было изматывающего прессинга рейтингов. Зато у нас было огромное количество внеурочной работы. У нас было детство – хорошее и счастливое.