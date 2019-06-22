"Вынес в сумке": чем закончилось похищение спортсменки из Новосибирска

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Виктория Дубовская. Новосибирские следователи разбираются в обстоятельствах похищения 33-летней чемпионки по горному бегу Елены Рухляды, которую, по версии следствия, силой увез ее бывший муж — 34-летний Ярослав Фокин. На след похитителя силовики вышли лишь на вторые сутки поисков, спортсменку освободили, Фокина арестовали. И хотя обвиняемый уверяет, что не хотел причинить вред матери своих детей, ему грозит реальный тюремный срок.

Продумал заранее

Сообщение о похищении жительницы Новосибирска поступило в полицию днем 18 июня. Как рассказали силовикам знакомые спортсменки, Елена — призер чемпионатов мира по горному бегу в командном и личном зачете — совсем недавно вернулась в Новосибирск после очередных соревнований.

По версии следствия, около девяти утра в ее квартиру внезапно ворвался бывший муж — 34-летний Ярослав Фокин. После развода Елена жила на улице Лобачевского с двумя детьми, однако на момент нападения она не успела забрать сыновей от родственников, поэтому дома Фокин застал только саму спортсменку и ее друга Максима.

Ярослав утверждает, что пытался просто поговорить с бывшей женой, но ни она, ни Максим его не слушали. Сколько длился "мирный разговор", неизвестно, однако, по версии следствия, экс-супруг в итоге достал нож и стал угрожать Елене и Максиму, а затем связал их.

По словам друзей пострадавшей, Ярослав вынес Елену из квартиры в спортивной сумке — комплекция худощавой спортсменки ростом около 160 сантиметров это позволяла — и заодно прихватил ключи от машины Škoda Fabia, принадлежащей Максиму.

"Отправились в поход"

Первыми тревогу забили знакомые Елены, именно они обратились в полицию и рассказали, что случилось. Близкая подруга спортсменки опубликовала в инстаграме сообщение с ориентировками пропавших, информация быстро распространилась по социальным сетям.

К поискам подключились не только силовики, но и многочисленные волонтеры. Друзья, коллеги и ученики Елены создали группу в WhatsApp, где делились последними новостями.

Вечером того же дня в Заельцовском бору нашли автомобиль Максима. На место приехали кинологи. Одна из служебных собак привела оперативников к берегу Оби, однако там следы предполагаемого похитителя и его жертвы обрывались. Позднее следователи сделали вывод, что преступление Ярослав тщательно спланировал — в этом месте была заранее припрятана лодка.

Уголовное дело возбудили по статьям "Похищение человека" и "Убийство". Как пояснили РИА Новости в СУ СК по Новосибирской области, этого требовали не пессимистичные догадки, а стандартные инструкции.

К счастью, вторая версия не подтвердилась. Около трех часов дня 19 июня в группе WhatsApp появилось сообщение: "Ребят, Лена жива, у нее все хорошо".

Выяснилось, что Ярослав посадил бывшую жену в лодку и отвез вниз по течению реки в район поселка Бибиха, где они заночевали. А уже на следующий день оперативники сумели отследить сигнал мобильного телефона и прибыли на место.

"Не хотел ничего плохого"

Что именно подтолкнуло Ярослава к странному поступку, следователи пока не говорят, однако друзья потерпевшей уверены — дело в банальной ревности. С момента расставания пары прошел примерно год.

"Елена и Ярослав прожили в браке около трех лет, у них двое детей, — рассказывает РИА Новости близкая подруга спортсменки. — Знаю, что муж ее сильно ревновал, вел себя неадекватно, даже бил — вот она и ушла".

По версии знакомых, Елена несколько раз писала на Ярослава заявления в полицию. Рассматривали их или нет — неизвестно.

При этом друзья Ярослава характеризуют его как доброго и приятного в общении молодого человека. Раньше он служил в силовых структурах, однако недавно уволился и стал инструктором в одном из стрелковых клубов города. На новом месте он также зарекомендовал себя как хороший сотрудник.

Сам Ярослав утверждает, что вреда бывшей жене никогда бы не причинил. В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, он заявил, что не представляет угрозы для общества и, тем более, для любимой женщины.

Слова Ярослава, а также положительные характеристики от знакомых суд не убедили — 21 июня его арестовали на два месяца. По статье "Похищение человека" ему грозит до 12 лет тюрьмы.

"Примирение невозможно"

При этом, как пояснили следователи, впереди еще длительное расследование и оценка всех действий похитителя, в результате чего в деле могут появиться новые обвинения и, соответственно, дополнительное наказание.

Например, "проникновение в чужое жилище" — до двух лет, "угроза убийством" — до двух лет, "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения" — до семи лет.

Выяснить, как к случившемуся относится сама Елена, не удалось — телефон спортсменки выключен. По все видимости, мириться женщина пока не настроена, так как именно на основе ее показаний как основной пострадавшей составлялось обвинительное заключение.

Эксперты также отмечают, что ситуацию можно отнести к теме домашнего насилия, однако в этом случае "помириться", как это часто бывает в заявлениях против мужей-деспотов, не получится. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, дело может быть прекращено по примирению сторон только в случае, если речь идет о преступлениях небольшой или средней тяжести. Похищение человека при любых обстоятельствах и намерениях считается тяжким преступлением.

По мнению экспертов, Елене просто повезло, так как подобные истории обычно заканчиваются трагедией. Один из самых страшных примеров последних лет — история Дмитрия Грачева, который из ревности отрубил своей бывшей жене Маргарите обе руки.