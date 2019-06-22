Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T08:09Z
https://ria.ru/20190622/1555797732.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155578/07/1555780735_0:39:640:399_1036x0_80_0_0_9ee1ca29fa9aa9acf70d5211abe67c23.jpg
РИА Новости

"Вынес в сумке": чем закончилось похищение спортсменки из Новосибирска

08:00
3010
© Фото : Управление физической культуры и спорта мэрии города НовосибирскаЕлена Рухляда
Елена Рухляда
© Фото : Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Виктория Дубовская. Новосибирские следователи разбираются в обстоятельствах похищения 33-летней чемпионки по горному бегу Елены Рухляды, которую, по версии следствия, силой увез ее бывший муж — 34-летний Ярослав Фокин. На след похитителя силовики вышли лишь на вторые сутки поисков, спортсменку освободили, Фокина арестовали. И хотя обвиняемый уверяет, что не хотел причинить вред матери своих детей, ему грозит реальный тюремный срок.

Продумал заранее

Сообщение о похищении жительницы Новосибирска поступило в полицию днем 18 июня. Как рассказали силовикам знакомые спортсменки, Елена — призер чемпионатов мира по горному бегу в командном и личном зачете — совсем недавно вернулась в Новосибирск после очередных соревнований.
По версии следствия, около девяти утра в ее квартиру внезапно ворвался бывший муж — 34-летний Ярослав Фокин. После развода Елена жила на улице Лобачевского с двумя детьми, однако на момент нападения она не успела забрать сыновей от родственников, поэтому дома Фокин застал только саму спортсменку и ее друга Максима.
Ярослав утверждает, что пытался просто поговорить с бывшей женой, но ни она, ни Максим его не слушали. Сколько длился "мирный разговор", неизвестно, однако, по версии следствия, экс-супруг в итоге достал нож и стал угрожать Елене и Максиму, а затем связал их.
По словам друзей пострадавшей, Ярослав вынес Елену из квартиры в спортивной сумке — комплекция худощавой спортсменки ростом около 160 сантиметров это позволяла — и заодно прихватил ключи от машины Škoda Fabia, принадлежащей Максиму.

"Отправились в поход"

Первыми тревогу забили знакомые Елены, именно они обратились в полицию и рассказали, что случилось. Близкая подруга спортсменки опубликовала в инстаграме сообщение с ориентировками пропавших, информация быстро распространилась по социальным сетям.
К поискам подключились не только силовики, но и многочисленные волонтеры. Друзья, коллеги и ученики Елены создали группу в WhatsApp, где делились последними новостями.
Вечером того же дня в Заельцовском бору нашли автомобиль Максима. На место приехали кинологи. Одна из служебных собак привела оперативников к берегу Оби, однако там следы предполагаемого похитителя и его жертвы обрывались. Позднее следователи сделали вывод, что преступление Ярослав тщательно спланировал — в этом месте была заранее припрятана лодка.
Уголовное дело возбудили по статьям "Похищение человека" и "Убийство". Как пояснили РИА Новости в СУ СК по Новосибирской области, этого требовали не пессимистичные догадки, а стандартные инструкции.
К счастью, вторая версия не подтвердилась. Около трех часов дня 19 июня в группе WhatsApp появилось сообщение: "Ребят, Лена жива, у нее все хорошо".
Выяснилось, что Ярослав посадил бывшую жену в лодку и отвез вниз по течению реки в район поселка Бибиха, где они заночевали. А уже на следующий день оперативники сумели отследить сигнал мобильного телефона и прибыли на место.

"Не хотел ничего плохого"

Что именно подтолкнуло Ярослава к странному поступку, следователи пока не говорят, однако друзья потерпевшей уверены — дело в банальной ревности. С момента расставания пары прошел примерно год.
"Елена и Ярослав прожили в браке около трех лет, у них двое детей, — рассказывает РИА Новости близкая подруга спортсменки. — Знаю, что муж ее сильно ревновал, вел себя неадекватно, даже бил — вот она и ушла".
По версии знакомых, Елена несколько раз писала на Ярослава заявления в полицию. Рассматривали их или нет — неизвестно.
При этом друзья Ярослава характеризуют его как доброго и приятного в общении молодого человека. Раньше он служил в силовых структурах, однако недавно уволился и стал инструктором в одном из стрелковых клубов города. На новом месте он также зарекомендовал себя как хороший сотрудник.
Сам Ярослав утверждает, что вреда бывшей жене никогда бы не причинил. В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, он заявил, что не представляет угрозы для общества и, тем более, для любимой женщины.
Слова Ярослава, а также положительные характеристики от знакомых суд не убедили — 21 июня его арестовали на два месяца. По статье "Похищение человека" ему грозит до 12 лет тюрьмы.

"Примирение невозможно"

При этом, как пояснили следователи, впереди еще длительное расследование и оценка всех действий похитителя, в результате чего в деле могут появиться новые обвинения и, соответственно, дополнительное наказание.
Например, "проникновение в чужое жилище" — до двух лет, "угроза убийством" — до двух лет, "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения" — до семи лет.
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
3 мая, 08:00
Сбежать нельзя погибнуть: кому из жертв похищений удавалось спастись
Выяснить, как к случившемуся относится сама Елена, не удалось — телефон спортсменки выключен. По все видимости, мириться женщина пока не настроена, так как именно на основе ее показаний как основной пострадавшей составлялось обвинительное заключение.
Эксперты также отмечают, что ситуацию можно отнести к теме домашнего насилия, однако в этом случае "помириться", как это часто бывает в заявлениях против мужей-деспотов, не получится. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, дело может быть прекращено по примирению сторон только в случае, если речь идет о преступлениях небольшой или средней тяжести. Похищение человека при любых обстоятельствах и намерениях считается тяжким преступлением.
По мнению экспертов, Елене просто повезло, так как подобные истории обычно заканчиваются трагедией. Один из самых страшных примеров последних лет — история Дмитрия Грачева, который из ревности отрубил своей бывшей жене Маргарите обе руки.
В ноябре 2017-го Грачев вывез Маргариту за город, угрожал убить, но в итоге отпустил. Потерпевшая обратилась в полицию, но участковый оставил ее заявление без внимания. Ровно через месяц преступник снова отвез бывшую жену в лес, связал ей руки и отрубил кисти топором. За это преступление он получил 14 лет колонии строгого режима.
23181024
Обсудить 0
Происшествия
Рекомендуем
Покупатель радуется приобретению планшетов компании Apple в Пекине, Китай
Apple готовит побег из Китая
РИА
Новости
Солдаты США в Латвии
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Доллары
"Спаси США — девальвируй доллар!": новые идеи американской перестройки
Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
Лента
новостей
Въезд в Чемодановку
Чемодановка готовится к возвращению бежавших цыган в село
Ученики поют государственный гимн во время церемонии подъема флага в своей школе в Шанхае
"Тупеют от учебы". Где живут самые несчастные школьники
Акция Грузии нужна дружба с Россией, а не с НАТО в Тбилиси
Кто и зачем раскачивает антироссийские настроения в Грузии
Рыбак в Мариуполе
Al Jazeera: Россия коварно поднимает украинцам цену на рыбу
Президент РФ Борис Ельцин и президент США Джордж Буш после подписания российско-американского договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения
Украинский экс-дипломат рассказал, как Киев сохранил Крым в 90-е
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
США отказались отвечать на вопрос о данных своих спутников по МН17
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
В Москве прошли задержания в общественном пространстве "Яма"
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Памятник Брестская крепость - герой
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:24Лидии Федосеевой-Шукшиной ночью стало плохо, рассказала дочь актрисы
11:14Окружавшие штаб-квартиру гонконгской полиции протестующие разошлись
11:04В Госдуме оценили угрозу Трампа в адрес Ирана
11:03В Польше назвали условие присоединения к целям Евросоюза по климату
10:59В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
10:57Для российских туристов открыли горячую линию в связи с ситуацией в Грузии
10:57МЧС дало рекомендации горожанам в связи с жарой в Москве
10:53В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
10:42В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены
10:30В Абхазии ожидают увеличение в два раза турпотока из России
10:24На Украине трое мужчин погибли в результате удара молнии по остановке
10:18В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
10:13Georgian Airways выполняет рейсы в Россию в обычном режиме
10:07Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море, пишут СМИ
10:07Названы города, в которые туристы готовы ехать на поезде за большие деньги
10:05Отказ россиян ехать в Грузию ударит по ее экономике, заявили в Совфеде
10:00Мирное урегулирование не стоит на повестке дня у Киева, заявили в ДНР
09:59При пожаре в центре Парижа погибли три человека
09:54Сочи готов к увеличению турпотока из-за закрытия грузинского направления
Лента новостейМолния