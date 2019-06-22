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РИА Новости
Тверская область

Поисковики около Ржева подняли останки более 240 красноармейцев

Вчера, 13:00
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ТВЕРЬ, 22 июн – РИА Новости. В Ржеве завершилась стартовавшая 8 июня Международная военно-историческая поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тверской области.
По его словам, за две недели участники экспедиции, организованной Российским военно-историческим обществом (РВИО) и правительством Тверской области при поддержке Минобороны и Минкультуры России, подняли останки более 240 красноармейцев, нашли 15 и прочитали девять медальонов.
Поисковые работы, в которых приняли участие более 550 человек из России, Казахстана и Белоруссии, проходили на местах кровопролитных боев у деревень Полунино, Есемово, Зеленкино и других населенных пунктов. В ходе экспедиции отряд "Память 29-й армии" из Ржева в окрестностях деревни Медведево поднял обломки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Рядом с местом падения удалось обнаружить останки двух летчиков. Поисковики уже нашли архивные данные об экипаже.

"Высокий статус этого мероприятия свидетельствует о том, что память о Великой Отечественной войне, признательность поколению победителей за их беспримерный подвиг является мощным объединяющим началом для жителей разных регионов и государств. Участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир", – говорится в обращении губернатора области Игоря Рудени участникам экспедиции.

По словам министра культуры РФ Владимира Мединского символично, что экспедиция, в которой участвуют поисковики со всей страны, проходит в непосредственной близости от будущего Ржевского мемориала Советскому солдату.
"Этот мемориал станет воплощением массового героизма советских воинов-освободителей, который так ярко был проявлен в боях подо Ржевом", - сказал Мединский.
В пресс-службе напомнили, что всего за четыре года работы экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в Тверской области в ней приняли участие 2240 поисковиков из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Подняты останки 1330 красноармейцев. Установлены имена 91 защитника Отечества.
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С этого года постоянный лагерь экспедиции работает вблизи будущего мемориала Советскому солдату, который создается в Ржевском районе. На монументе увековечат имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. Мемориал планируется открыть в мае 2020 года, к 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный памятник советскому солдату на территории современной России.
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