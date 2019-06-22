Названы города, в которые туристы готовы ехать на поезде за большие деньги

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Иркутск, Владивосток, Хабаровск Ницца и Париж – стали самыми "дорогими" направлениями для путешествий на поезде, сообщает Туту.ру.

Специалисты сервиса проанализировали стоимость забронированных с начала года железнодорожных билетов и определили самые крупные заказы.

Пассажиры, покупающие дорогие билеты, выбирают вагоны класса "люкс" и предпочитают ездить на дальние расстояния (по России — во Владивосток, Хабаровск, Иркутск, а за границу — в города Европы).

Самую дорогую поездку совершили четыре пенсионера-иностранца, заплатившие за билеты из Москвы в Иркутск почти 143 тысячи рублей, то есть более 35 тысяч рублей на человека.

На второй сточке рейтинга — путешествие четырех туристов из Владивостока в Иркутск. Они потратили на поездку почти в 119 тысяч рублей (более 29 тысяч рублей на человека).

На третьем месте заказ, который сделала пара иностранцев, отправившихся на поезде из Москвы во Владивосток за 90 тысяч рублей. Чуть дешевле, в 85 тысяч рублей, обошлась поездка семейной паре по маршруту Москва—Хабаровск.

В рейтинг попали и любители путешествовать в одиночестве. За 73 тысячи рублей туристка из Москвы съездила в Париж. Чтобы находится без соседей в люксе, она оформила на себя два билета. Также поступили еще два пассажира: один ехал из Ангарска в столицу России (он отдал за билет более 68 тысяч рублей), а второй - из Новосибирска в Москву (траты составили 64 тысячи рублей).

Самый дорогой билет за границу был куплен в Ниццу, он стоил почти 40 тысяч рублей. По высокой цене пассажиры также оформляли билеты в Милан (36 тысяч рублей) и в Инсбрук (34 тысячи рублей).