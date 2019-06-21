Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

ЛОНДОН, 21 июн – РИА Новости, Мария Табак. Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
"Полицейские прибыли на место и поговорили со всеми жильцами, которые оказались в порядке и в безопасности. Никаких правонарушений и явных причин для беспокойства сотрудниками полиции выявлено не было, не было поводов ни для каких действий", - говорится в заявлении Скотленд-ярда.
Вызвавшие полицию были обеспокоены "благополучием соседки", уточнила полиция. Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, спустя считанные часы после того, как Джонсон наряду с нынешним главой МИД Джереми Хантом вышел в финал гонки за премьерское кресло.
Джонсон живет с 31-летней подругой Кэрри Саймондс, которая моложе его на 23 года. Под ее влиянием, как утверждают СМИ, кандидат в премьеры несколько сменил имидж, в частности, подстригся, похудел и отказался от алкоголя. О разводе Джонсона с женой Мариной Уилер было объявлено в сентябре прошлого года. По данным СМИ, инициатором развода была Уилер, не захотевшая терпеть очередную измену мужа. Политические противники Джонсона, в том числе требуют от кандидата в премьеры назвать точное количество своих детей: на данный момент известно, что, помимо четверых детей от Уилер, у него есть внебрачная дочь.