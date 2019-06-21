Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T23:22Z
https://ria.ru/20190621/1555806138.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149569/14/1495691487_0:0:3130:1761_1036x0_80_0_0_4496aed9017cc4e9e41aeacd90d75735.jpg
РИА Новости

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Вчера, 23:22
2028
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 июн – РИА Новости, Мария Табак. Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
"Полицейские прибыли на место и поговорили со всеми жильцами, которые оказались в порядке и в безопасности. Никаких правонарушений и явных причин для беспокойства сотрудниками полиции выявлено не было, не было поводов ни для каких действий", - говорится в заявлении Скотленд-ярда.
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019
Вчера, 17:03
Один – серый, другой – белый. Тори из двух зол выбирают Джонсона Правда, еще не факт, что выберут. Во всяком случае, последний соперник Бориса Джонсона Джереми Хант признался, что очень надеется на приятные для него сюрпризы.
Вызвавшие полицию были обеспокоены "благополучием соседки", уточнила полиция. Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, спустя считанные часы после того, как Джонсон наряду с нынешним главой МИД Джереми Хантом вышел в финал гонки за премьерское кресло.
Джонсон живет с 31-летней подругой Кэрри Саймондс, которая моложе его на 23 года. Под ее влиянием, как утверждают СМИ, кандидат в премьеры несколько сменил имидж, в частности, подстригся, похудел и отказался от алкоголя. О разводе Джонсона с женой Мариной Уилер было объявлено в сентябре прошлого года. По данным СМИ, инициатором развода была Уилер, не захотевшая терпеть очередную измену мужа. Политические противники Джонсона, в том числе требуют от кандидата в премьеры назвать точное количество своих детей: на данный момент известно, что, помимо четверых детей от Уилер, у него есть внебрачная дочь.
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019
19 июня, 09:27
Аналитик о шансах Джонсона: он уже превращается в "обычного премьера" Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Великобритании. Случайные люди там во власть не попадают, отметил в эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин.
5362004
Обсудить 2
Борис ДжонсонВеликобританияЛондонВ мире
Рекомендуем
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
РИА
Новости
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
США отказались отвечать на вопрос о данных своих спутников по МН17
Организаторы провокации в Грузии не ожидали ответа России, считает эксперт
В Москве прошли задержания в общественном пространстве "Яма"
Лента
новостей
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси, где ночью прошла акция протеста
Названо количество находящихся в Грузии российских туристов
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на обвинения президента Грузии в адрес России
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси
Организаторы акции в Тбилиси призвали участников разойтись
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обсудила протесты с послами западных стран
Русскоязычные жители Испании собирают деньги на похороны погибшей девочки
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Россию в неподобающем обращении со "Свидетелями Иеговы"*
Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России
Режиссер Роберт Стуруа. Архивное фото
"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
Самолет авиакомпании Red Wings
Red Wings вернет пассажирам деньги за отмененные рейсы в Грузию
Эксперт оценил потери Грузии от остановки поездок россиян
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости
03:41Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
Лента новостейМолния