Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

ЛОНДОН, 21 июн – РИА Новости, Мария Табак. Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.

"Полицейские прибыли на место и поговорили со всеми жильцами, которые оказались в порядке и в безопасности. Никаких правонарушений и явных причин для беспокойства сотрудниками полиции выявлено не было, не было поводов ни для каких действий", - говорится в заявлении Скотленд-ярда.

Вызвавшие полицию были обеспокоены "благополучием соседки", уточнила полиция. Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, спустя считанные часы после того, как Джонсон наряду с нынешним главой МИД Джереми Хантом вышел в финал гонки за премьерское кресло.