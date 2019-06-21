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РИА Новости

Порошенко рассказал, зачем его партия идет на выборы

Вчера, 23:19
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко . Архивное фото
КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что его политсила идет на досрочные выборы в Верховную раду, чтобы защитить демократию.
Вскоре после инаугурации Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Конституционный суд признал указ Зеленского о проведении досрочных парламентских выборов конституционным.
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"Мы, чтобы защитить государство, защитить демократию, защитить независимость судебной системы, включая решение КС, и обеспечить доверие людей к ним, мы готовы к выборам, к выборам мы подходим в хорошем настроении", - заявил Порошенко в эфире телеканал "Украина".
Он также отметил, что идет в Верховную раду не ради каких то должностей, а "тяжело работать".
"Я точно иду не по должности… Я иду в парламент тяжело работать. Для того, чтобы защитить реформы, для того чтобы обеспечить подготовку Украины к вступлению в ЕС и НАТО, для того, чтобы дать отпор попыткам антиукраинских сил, развернуть направление нашего движения с евроатлантического курса назад к российскому рабству", - заявил Порошенко в эфире телеканал "Украина".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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