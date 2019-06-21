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РИА Новости

Суд обязал ЦИК Украины зарегистрировать фигуранта "газового дела" на выборы

Вчера, 22:55
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
© РИА Новости
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Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом депутаты Верховной рады парламентария Александра Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, говорится в решении суда в пятницу.
Ранее ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом в депутаты Рады, поскольку он не проживает на Украине на протяжении пяти последних лет. Документы на регистрацию Онищенко в одномандатном округе в Киевской области подала Социалистическая партия Украины.
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Размежеваться, а потом объединиться. Украинские партии сливаются в коалицииДо внеочередных выборов в Верховную раду Украины осталось немногим больше месяца. За это время нужно успеть перегруппироваться, переименоваться, а кому-то даже "переобуться", чтобы занять места в парламенте. Если, конечно, выборы состоятся.
"Обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Онищенко А.Р., выдвинутого "Социалистической партией Украины" в одномандатном округе №93 на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года", - говорится в решении суда, опубликованном в пятницу.
Против Онищенко на Украине возбуждено несколько дел, в том числе по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и "подготовке дестабилизации ситуации" на Украине. Это уголовное дело на Украине получило название "газового".
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