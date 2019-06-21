Додон попросил Медведева продлить отмену таможенных пошлин

КИШИНЕВ, 21 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым в Минске обсудил возможность продления отмены таможенных пошлин для ряда молдавских товаров.

Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии.

"С целью поддержания позитивной динамики обратился к российским партнерам с просьбой продлить на новый срок действие беспошлинного экспорта молдавских товаров в Россию и разрешений на транзит товаров через Украину грузовым автотранспортом", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи с Медведевым.

Президент отметил, что поблагодарил российскую сторону за реализацию договоренностей, достигнутых ранее на уровне двух президентов, и, в том числе и за временную отмену пошлин на ввоз ряда молдавских товаров на российский рынок.

Ранее Додон говорил, что отмена Россией пошлин на некоторые молдавские товары с 1 января по 1 июля 2019 года позволила существенно увеличить объемы экспорта овощей, яблок, консервов и винодельческой продукции.

Ранее сообщалось, что Додон обсудил с Медведевым широкий круг вопросов двусторонних отношений, в первую очередь по торговле и энергетике. Додон сообщил, что товарооборот между странами в прошлом году составил 940 миллионов долларов.