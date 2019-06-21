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РИА Новости

Додон попросил Медведева продлить отмену таможенных пошлин

Вчера, 21:42
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым в Минске обсудил возможность продления отмены таможенных пошлин для ряда молдавских товаров.
Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии.
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"С целью поддержания позитивной динамики обратился к российским партнерам с просьбой продлить на новый срок действие беспошлинного экспорта молдавских товаров в Россию и разрешений на транзит товаров через Украину грузовым автотранспортом", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи с Медведевым.
Президент отметил, что поблагодарил российскую сторону за реализацию договоренностей, достигнутых ранее на уровне двух президентов, и, в том числе и за временную отмену пошлин на ввоз ряда молдавских товаров на российский рынок.
Ранее Додон говорил, что отмена Россией пошлин на некоторые молдавские товары с 1 января по 1 июля 2019 года позволила существенно увеличить объемы экспорта овощей, яблок, консервов и винодельческой продукции.
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Ранее сообщалось, что Додон обсудил с Медведевым широкий круг вопросов двусторонних отношений, в первую очередь по торговле и энергетике. Додон сообщил, что товарооборот между странами в прошлом году составил 940 миллионов долларов.
Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
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Игорь ДодонДмитрий МедведевМолдавияРоссияЭкономика
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