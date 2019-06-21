В Совфеде прокомментировали указ о прекращении авиасообщения с Грузией

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Безопасность находящихся в Грузии российских гражданах, в первую очередь, туристов поставлена под угрозу в связи с последними событиями в стране, поэтому решение президента РФ об их эвакуации является абсолютно своевременным и верным, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это абсолютно правильное, своевременное решение - спасать своих людей там. Их безопасность в Грузии сейчас поставлена под угрозу", - заявил Джабаров.

По его словам, грузинский народ настроен очень доброжелательно к россиянам, однако в Грузии наверняка действуют провокаторы.

"Провокаторы могут умышленно провоцировать конфликты, к этому надо быть готовым", - сказал сенатор.