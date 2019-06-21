Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана

Активисты с украинским флагом на Майдане Незалежности в Киеве

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил массовые протесты в случае отмены закона о языке.

Так политик прокомментировал решение оппозиционных депутатов Рады оспорить закон в Конституционном суде. Ранее 51 депутат предложил признать закрепление украинского языка государственным неконституционным, так как ряд статей закона нарушают права граждан на использование родного языка.

"Ожидаемое событие. <…> Реально защитить украинский язык могут только люди: значит, не за горами новый языковой Майдан", — написал Кириленко в твиттере.

Обратившихся в Конституционный суд депутатов он назвал "пятой колонной".

Закон о языке

В апреле парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык почти во всех сферах жизни. Это распространяется и на органы государственной власти, и на социальные учреждения — учебные заведения, больницы и предприятия сферы обслуживания. Инициаторы проекта считают его главной задачей развитие украинского языка как "самобытного языка титульной нации".

После принятия этого закона оппозиция внесла постановление о его отмене: по ее мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако тогда Рада отменять закон отказалась.