Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T20:40Z
https://ria.ru/20190621/1555804082.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149508/01/1495080141_0:0:4463:2510_1036x0_80_0_0_056e0fd9c80dbd18c6cd8eb2eb57f5bc.jpg
РИА Новости

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана

Вчера, 20:40
16805
© AFP 2019 / Sergei SupinskyАктивисты с украинским флагом на Майдане Незалежности в Киеве
Активисты с украинским флагом на Майдане Незалежности в Киеве
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил массовые протесты в случае отмены закона о языке.
Так политик прокомментировал решение оппозиционных депутатов Рады оспорить закон в Конституционном суде. Ранее 51 депутат предложил признать закрепление украинского языка государственным неконституционным, так как ряд статей закона нарушают права граждан на использование родного языка.

"Ожидаемое событие. <…> Реально защитить украинский язык могут только люди: значит, не за горами новый языковой Майдан", — написал Кириленко в твиттере.

Обратившихся в Конституционный суд депутатов он назвал "пятой колонной".
Акция протеста против закона о языках в Киеве
15 мая, 18:53
Язык твой – враг мой: на Украине принят антирусский мовный законДавил, давлю и буду давить права большинства на Украине – таков недвусмысленный посыл, вытекающий из подписи Петра Порошенко под законом о государственном языке Украины.

Закон о языке

В апреле парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык почти во всех сферах жизни. Это распространяется и на органы государственной власти, и на социальные учреждения — учебные заведения, больницы и предприятия сферы обслуживания. Инициаторы проекта считают его главной задачей развитие украинского языка как "самобытного языка титульной нации".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
29 мая, 02:19
Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языка
После принятия этого закона оппозиция внесла постановление о его отмене: по ее мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако тогда Рада отменять закон отказалась.
В российском МИД обвинили Киев в использовании языкового вопроса в политических целях. Москва также отметила, что документ был принят "беспринципными политическими деятелями" с многочисленными процедурными нарушениями.
Язычники
25 апреля, 14:08
Язычники
30165852277
Обсудить 27
Ситуация на УкраинеВячеслав КириленкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я думаю, что идет не майдан а распад Украины на мелкие княжества, чего и добивался Запад...
21 июня, 21:01
Alex Grosh
3310000
Шо, апять?
21 июня, 21:06
ВФВарфоломей Феоклистович
1980101
Рекомендуем
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Лента
новостей
Игорь Коломойский
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
Отдыхающие на пляже курортного поселка Симеиз в Крыму
В Крыму прокомментировали сообщение о росте турпотока с Украины
Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
Китай прокомментировал сообщения об атаках США на энергосистемы в России
Подводная лодка Б-435 Черноморского флота РФ в Севастополе
Россия утилизирует единственную украинскую подлодку
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе прокомментировала инцидент с Гавриловым в парламенте Грузии
Клещи в лаборатории
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
США внесли в черный список пять китайских компаний
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси, где ночью прошла акция протеста
Названо количество находящихся в Грузии российских туристов
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Роскомнадзор объяснил нецензурную брань в твиттер-аккаунте ведомства
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Huawei подала иск к министерству торговли США
03:42Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости
03:41Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
Лента новостейМолния