Администрация Зеленского обвинила главу Совета судей в клевете

"Это абсолютная глупость (обвинение в давлении на судей - ред.)! Мы ж не идиоты, чтобы звонить судьям... За свои слова он (Ткачук - ред.) должен ответить. За эту ложь, которую он распространяет против президента и его команды. Он за это ответит. Естественно, в судебном порядке", - приводит слова Рябошапки агентство "Украинские новости" в пятницу.