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РИА Новости

Администрация Зеленского обвинила главу Совета судей в клевете

Вчера, 20:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Администрация президента Украины Владимира Зеленского намерена подать иск против главы Совета судей Олега Ткачука из-за обвинений в давлении на судей, заявил заместитель главы администрации Руслан Рябошапка.
В пятницу Ткачук заявил, что ему поступала информация от судей из разных регионов Украины, что из администрации президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием сорвать проведение заседания совета судей.

"Это абсолютная глупость (обвинение в давлении на судей - ред.)! Мы ж не идиоты, чтобы звонить судьям... За свои слова он (Ткачук - ред.) должен ответить. За эту ложь, которую он распространяет против президента и его команды. Он за это ответит. Естественно, в судебном порядке", - приводит слова Рябошапки агентство "Украинские новости" в пятницу.

Ранее в пресс-службе администрации украинского президента заявили, что Зеленский решил создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы.
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