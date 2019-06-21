Администрация Зеленского обвинила главу Совета судей в клевете

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Администрация президента Украины Владимира Зеленского намерена подать иск против главы Совета судей Олега Ткачука из-за обвинений в давлении на судей, заявил заместитель главы администрации Руслан Рябошапка.
В пятницу Ткачук заявил, что ему поступала информация от судей из разных регионов Украины, что из администрации президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием сорвать проведение заседания совета судей.
"Это абсолютная глупость (обвинение в давлении на судей - ред.)! Мы ж не идиоты, чтобы звонить судьям... За свои слова он (Ткачук - ред.) должен ответить. За эту ложь, которую он распространяет против президента и его команды. Он за это ответит. Естественно, в судебном порядке", - приводит слова Рябошапки агентство "Украинские новости" в пятницу.
Ранее в пресс-службе администрации украинского президента заявили, что Зеленский решил создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы.