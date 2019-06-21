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РИА Новости

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" отправились к месту выпуска

Вчера, 19:50
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© РИА Новости / Алена Степанова / Перейти в фотобанкПерегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
© РИА Новости / Алена Степанова
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ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Судно с косатками и белухами, которых вывезли из "китовой тюрьмы" в Приморье, следует по Амуру к месту выпуска на побережье в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море. В пятницу грузовики прибыли в Хабаровск. К месту выпуска в Николаевском районе Хабаровского края их доставят в понедельник. Ранее ВНИРО сообщало, что операцию по выпуску всех животных завершат до октября.
"Погрузка транспортировочных ванн с белухами и косатками завершилась благополучно. Судно отправилось к месту выпуска животных в Николаевский район", - сказал собеседник.
Он отметил, что перед отправкой животных обследовали, их состояние - удовлетворительное. Ветеринары и тренеры наблюдают за подопечными.
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По информации ВНИРО, перевозка по морю с большой вероятностью сопровождалась бы укачиванием животных и опасной потерей возможности у китоообразных контроля над открытием и закрытием дыхальца, что чревато попаданием воды в легкие. Поэтому ученые выбрали более безопасный путь доставки - по суше на автомобилях и затем по реке.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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