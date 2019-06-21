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РИА Новости

В Ингушетии избили сотрудников полиции на территории больницы

Вчера, 19:17
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НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту избиения неизвестными сотрудников полиции на территории республиканской больницы, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, 19 июня 2019 года неустановленные лица, находясь на территории Ингушской республиканской клинической больницы, расположенной по улице Муталиева в Назрани, применили насилие в отношении находившихся при исполнении своих служебных обязанностей сотрудников полиции, нанеся им удары в различны части тела", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, в результате конфликта пострадали восемь сотрудников полиции, получившие различные повреждения. "Они пытались помешать группе местных жителей забрать из больницы госпитализированного накануне мужчину, получившего ранение из травматического оружия", - отметил собеседник агентства.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
15 июня, 04:45
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
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Следственный комитет РФИнгушетияПроисшествия
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