В Ингушетии избили сотрудников полиции на территории больницы

НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту избиения неизвестными сотрудников полиции на территории республиканской больницы, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"По данным следствия, 19 июня 2019 года неустановленные лица, находясь на территории Ингушской республиканской клинической больницы, расположенной по улице Муталиева в Назрани, применили насилие в отношении находившихся при исполнении своих служебных обязанностей сотрудников полиции, нанеся им удары в различны части тела", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.