Мать избитых в Петербурге детей могут лишить родительских прав

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Мать двоих малолетних детей, которые были госпитализированы со следами побоев в Санкт-Петербурге, может лишиться родительских прав, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.

Ранее сообщалось, что по версии следствия, женщина ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по воспитанию детей 2015 и 2017 года рождения, не заботится об их здоровье, а также допускает в их отношении жестокое обращение. По информации ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу, 16 июня женщина в состоянии алкогольного опьянения причинила телесные повреждения своим детям, которые были госпитализированы в одну из больниц города. Как сообщал ряд СМИ, мать якобы избила и покусала двоих малышей. У мальчиков якобы множественные синяки, а также местами вырваны волосы.

"Братья 2015 и 2017 года рождения вчера были переведены на инфекционное отделение. Решается вопрос об их дальнейшем жизнеустройстве, но, конечно, к родителям они уже не вернутся… В отношении обоих родителей подан иск о лишении родительских прав", - говорится в сообщении.

По данным аппарата детского омбудсмена, семья находилась в трудной жизненной ситуации, ее сопровождал Центр социальной помощи семье и детям. Отмечается, что 16 июня соседи по коммунальной квартире вызвали полицию, услышав детские крики. "Прибывший наряд обнаружил маму и отца в состоянии сильного алкогольного опьянения, они вели себя неадекватно. Визуальный осмотр детей выявил признаки насилия", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче для дальнейшего расследования в следственные органы СК РФ по Санкт-Петербургу уголовного дела, возбужденного полицией в отношении женщины по статье "неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".