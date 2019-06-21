Зеленский заявил, что увольнение главы МВД Украины не в его компетенции

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольнение главы министерства внутренних дел Арсена Авакова находится не в его компетенции.

Петиция с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова всего за три дня набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения главой государства.

"Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка на Украине, законодательно определенные основания для участия президента Украины в отстранении от должности и принятии решения об освобождении от должности министра внутренних дел Украины пока отсутствуют", - говорится в ответе к петиции, опубликованном в пятницу.

При этом Зеленский напомнил, что увольнение с должности главы МВД согласно конституции Украины осуществляется по представлению премьера и относится к полномочиям Верховной рады.

"В соответствии с требованиями закона Украины "О кабинете министров Украины" член кабинета министров Украины может быть освобожден от должности Верховной радой Украины путем принятия отставки члена кабинета министров Украины по поданному им заявлению об отставке, по представлению премьер-министра Украины и по собственной инициативе", - говорится в ответе президента. При этом отмечается, что глава государства может увольнять только тех чиновников, которые находятся в его компетенции.

Петицию "О немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" на сайте президента зарегистрировал гражданин Украины Роман Василенко 2 июня.

Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был доставлен в Киев, за его жизнь боролись врачи, но его не удалось спасти. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве.