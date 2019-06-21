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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии детей, оставленных в квартире в Петербурге

Вчера, 18:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Жизни малолетних детей, оставленных без присмотра и госпитализированных с побоями в Санкт-Петербурге, ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова.
Ранее сообщалось, что следственные органы начали проверку информации в СМИ о госпитализации двоих малолетних мальчиков с подозрением на ротавирус, а также с побоями на лице и теле, при этом мать якобы избила и покусала малышей, у которых якобы множественные синяки, местами вырваны волосы. Полиция Приморского района Петербурга завела против матери уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию, мальчики переданы в детскую горбольницу.
"В настоящее время угрозы жизни малышей нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.
По версии следствия, женщина ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по воспитанию детей 2015 и 2017 года рождения, не заботится об их здоровье, а также допускает в их отношении жестокое обращение. По информации СК, 16 июня женщина в состоянии алкогольного опьянения причинила телесные повреждения своим детям, которые были госпитализированы.
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