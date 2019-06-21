Медики рассказали о состоянии детей, оставленных в квартире в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Жизни малолетних детей, оставленных без присмотра и госпитализированных с побоями в Санкт-Петербурге, ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова.

Ранее сообщалось, что следственные органы начали проверку информации в СМИ о госпитализации двоих малолетних мальчиков с подозрением на ротавирус, а также с побоями на лице и теле, при этом мать якобы избила и покусала малышей, у которых якобы множественные синяки, местами вырваны волосы. Полиция Приморского района Петербурга завела против матери уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию, мальчики переданы в детскую горбольницу.

"В настоящее время угрозы жизни малышей нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.