Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T18:29Z
https://ria.ru/20190621/1555800510.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155575/61/1555756108_0:0:3234:1819_1036x0_80_0_0_11ff33c5f09002bab43e5a6e95409b77.jpg
РИА Новости

Партия Зеленского лидирует в парламентском рейтинге, показал опрос

Вчера, 18:29
795
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Пять партий могут пройти на досрочных выборах в Верховную раду, лидером остается партия украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа", свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс" и комитетом избирателей Украины.
Согласно данным опроса, "Слугу народа" готовы поддержать 47,6% среди тех избирателей, кто намерен голосовать и определился с выбором. Проходной барьер преодолевают партия депутата Рады Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь" (12,4%), политсила экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,8%), партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,7%) и политформирование украинского певца Святослава Вакарчука "Голос" (6,8%).
Урны для голосования на Украине
15 июня, 10:00
Размежеваться, а потом объединиться. Украинские партии сливаются в коалицииДо внеочередных выборов в Верховную раду Украины осталось немногим больше месяца. За это время нужно успеть перегруппироваться, переименоваться, а кому-то даже "переобуться", чтобы занять места в парламенте. Если, конечно, выборы состоятся.
Согласно исследованию, за чертой проходного барьера оказалась партия экс-главы СБ Украины Игоря Смешко "Сила и честь", которую готовы поддержать 4,1% респондентов.
Данные исследования опубликованы на сайте в пятницу на сайте центра "Социс". Опрос проводился методом исследования. Сбор первичной социологической информации осуществлялся с помощью стандартизированное интервью (face-to-face) по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%. В исследовании приняли участие 2000 респондентов.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Вчера, 00:47
Украинский эксперт назвал главное поражение Зеленского
140106
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
Лента
новостей
Игорь Коломойский
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук: Порошенко нашел союзников, готовых помочь ему, а не украинцам
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе прокомментировала инцидент с Гавриловым в парламенте Грузии
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
В МИД назвали цель протестов в Грузии
Эксперт оценил потери Грузии от остановки поездок россиян
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
США запросили закрытое обсуждение по Ирану в Совбезе ООН, сообщил источник
Организаторы провокации в Грузии не ожидали ответа России, считает эксперт
Участники протестов в Тбилиси не допускают оппозиционеров к митингу
Сотрудники в офисе
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Северокорейские СМИ подвели итоги визита Си Цзиньпина в КНДР
03:45Huawei подала иск к министерству торговли США
03:42Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости
03:41Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
Лента новостейМолния