Партия Зеленского лидирует в парламентском рейтинге, показал опрос

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Пять партий могут пройти на досрочных выборах в Верховную раду, лидером остается партия украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа", свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс" и комитетом избирателей Украины.
Согласно данным опроса, "Слугу народа" готовы поддержать 47,6% среди тех избирателей, кто намерен голосовать и определился с выбором. Проходной барьер преодолевают партия депутата Рады Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь" (12,4%), политсила экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,8%), партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,7%) и политформирование украинского певца Святослава Вакарчука "Голос" (6,8%).
15 июня, 10:00Размежеваться, а потом объединиться. Украинские партии сливаются в коалицииДо внеочередных выборов в Верховную раду Украины осталось немногим больше месяца. За это время нужно успеть перегруппироваться, переименоваться, а кому-то даже "переобуться", чтобы занять места в парламенте. Если, конечно, выборы состоятся.
Согласно исследованию, за чертой проходного барьера оказалась партия экс-главы СБ Украины Игоря Смешко "Сила и честь", которую готовы поддержать 4,1% респондентов.
Данные исследования опубликованы на сайте в пятницу на сайте центра "Социс". Опрос проводился методом исследования. Сбор первичной социологической информации осуществлялся с помощью стандартизированное интервью (face-to-face) по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%. В исследовании приняли участие 2000 респондентов.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.