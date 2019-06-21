Глава совета судей Украины заявил о давлении администрации Зеленского

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Глава совета судей Украины Олег Ткачук заявил о давлении со стороны администрации президента Украины Владимира Зеленского, которая пыталась сорвать заседание назначенного на 21 июня совета судей Украины.

По словам Ткачука, на заседание планировалось созвать внеочередной съезд судей для избрания судей Конституционного суда и членов Высшей квалификационной комиссии судей.

"Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов совета судей Украины о том, что из администрации президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в совет судей Украины членам сорвать проведение заседания", – сообщил Ткачук в Facebook в пятницу.

Также Ткачук обратился к Зеленскому, генпрокурору и директору Госбюро расследований с требованием принять меры с целью прекращения и предупреждения давления со стороны "должностных лиц офиса президента Украины на судей и судебную власть".