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РИА Новости

В Петербурге завели дело на мать оставленных без присмотра в квартире детей

Вчера, 17:50
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Полиция завела уголовное дело против матери двух мальчиков, которые находились без присмотра в квартире в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что следственные органы в Санкт-Петербурге начали проверку по факту размещения в ряде СМИ информации о госпитализации в одну из больниц города двоих малолетних мальчиков с подозрением на ротавирус, а также с побоями на лице и теле. Как сообщает ряд СМИ, мать якобы избила и покусала двоих малышей - у них множественные синяки, а также местами вырваны волосы.
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По словам Волк, в полицию Приморского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о детском плаче в квартире дома на Яхтенной улице. Оперативники обнаружили в квартире двух братьев - двух и трех лет - без взрослых. Отмечается, что правоохранители нашли и доставили в отдел полиции родителей детей, 30-летнего отца и 28-летнюю мать. Против отца составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
"В результате проведенной проверки полиция Приморского района возбудила уголовное дело по статье 156 УК РФ в отношении матери детей о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Дети переданы в детскую городскую больницу", - сообщила официальный представитель МВД РФ.
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"Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче для дальнейшего расследования уголовного дела, возбужденного отделом дознания УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении женщины 1991 года рождения", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, женщина ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по воспитанию детей 2015 и 2017 года рождения, не заботится об их здоровье, допускает в их отношении жестокое обращение.
"Так, 16 июня женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причинила телесные повреждения своим малолетним детям, которые были госпитализированы в одну из больниц города, где им в настоящее время оказывается квалифицированная медицинская помощь", - отмечается в сообщении.
Максимальное наказание по статье 156 УК РФ - до пяти лет лишения свободы.
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Ирина ВолкМВД РоссииРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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