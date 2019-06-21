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РИА Новости

Защита направила в суд апелляцию на арест дагестанского журналиста

Вчера, 17:29
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МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Защита направила апелляцию на решение Советского районного суда Махачкалы об аресте редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Мурад Магомедов.
Ранее на сайте регионального еженедельника "Черновик" появилась информация о том, что следственные органы Дагестана подозревают редактора отдела "Религия" Гаджиева в финансировании терроризма. Во вторник Советский районный суд Махачкалы на заседании в закрытом режиме арестовал Гаджиева на два месяца. В пятницу три дагестанские газеты вышли в поддержку журналиста с одинаковой передовицей под лозунгом "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев".
"Мы направили в Советский районный суд Махачкалы, который вынес решение об аресте на два месяца Абдулмумина Гаджиева, апелляционную жалобу. Советский суд уже направит эту апелляцию в Верховный суд Дагестана", - рассказал Магомедов.
Он отметил, что всего по делу проходят 11 человек, из них арестованы трое: Абдулмумин Гаджиев, Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов. Им вменяется финансирование терроризма и участие в террористической организации.
Три газеты в Дагестане вышедшие с одинаковой передовицей в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева
Вчера, 11:33
Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
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