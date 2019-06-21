Защита направила в суд апелляцию на арест дагестанского журналиста

МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Защита направила апелляцию на решение Советского районного суда Махачкалы об аресте редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Мурад Магомедов.

Ранее на сайте регионального еженедельника "Черновик" появилась информация о том, что следственные органы Дагестана подозревают редактора отдела "Религия" Гаджиева в финансировании терроризма. Во вторник Советский районный суд Махачкалы на заседании в закрытом режиме арестовал Гаджиева на два месяца. В пятницу три дагестанские газеты вышли в поддержку журналиста с одинаковой передовицей под лозунгом "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев".

"Мы направили в Советский районный суд Махачкалы, который вынес решение об аресте на два месяца Абдулмумина Гаджиева, апелляционную жалобу. Советский суд уже направит эту апелляцию в Верховный суд Дагестана", - рассказал Магомедов.