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РИА Новости
Туризм

В Израиле растет число туристов из России

Вчера, 17:33
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© Depositphotos / mac_simНа Мертвом море, Израиль
На Мертвом море, Израиль
© Depositphotos / mac_sim
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Число российских туристов, которые с января по май 2019 года посетили Израиль, составило 161,5 тысячи человек, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила РИА Новости директор по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в России Ксения Воронцова.
"Туристический поток из России в Израиль вырос на 6%. Мы полагаем, что на это повлияло проведение песенного конкурса "Евровидение". Надеемся, что положительная динамика сохранится на протяжении всего года", - сказала собеседница агентства.
При этом она уточнила, что на рост популярности израильского туристического направления среди россиян повлияло не только проведение музыкального конкурса, но и в целом политика, которую проводит министерство туризма Израиля.
"Продолжается активная работа с представителями туристического бизнеса и со СМИ. В сентябре мы планируем провести в Москве и Санкт-Петербурге масштабный форум. В нем примут участие все ведущие туристические компании из нашей страны, которые работают с Россией", - прокомментировала ситуацию Воронцова.
Представитель минтуризма также отметила, что в данное время ведомством ведется масштабная кампания, направленная на привлечение туристов.
Роман Абрамович
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