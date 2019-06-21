Двое судей КС Украины выразили несогласие с решением о роспуске Рады

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Судьи Конституционного суда Украины Николай Мельник и Сергей Сас в особом мнении выразили несогласие с принятым 20 июня решением КС, который признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.
По мнению судьи Мельника, в указе не указывается, каким именно конституционным основанием руководствовался президент Украины, принимая решение о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. По его словам, из указа непонятно, каким образом и на основании каких юридических фактов президент определил то, что коалиция депутатских фракций в Раде не была сформирована или прекратила свою деятельность, а также когда именно это произошло.
"Указ должен был быть признан неконституционным, поскольку он не соответствует требованиям части 2 статьи 5, частей 1, 2 статьи 8, части 2 статьи 19, части 1 статьи 76, пункта 1 части 2 статьи 90, пункта 8 части 1 статьи 106 конституции Украины", - говорится в документе, опубликованном на сайте суда в пятницу.
Судья Сас отметил, что постпред Рады в КС Украины предоставил суду доказательства существования коалиции парламентских фракций по состоянию на апрель 2016 года, когда на основе представления коалиции был назначен премьер-министр Владимир Гройсман.
"Учитывая указанное в материалах дел, которые были в распоряжении суда, есть доказательства существования коалиции депутатских фракций состоянию на 14 апреля 2016 года, то есть после 29 марта 2016 года. Таким образом, указ президента Украины Владимира Зеленского базируется на необъективной информации, указанной в пояснительной записке к проекту указа, свидетельствует об отсутствии объективного обоснования и конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной рады", - говорится в документе.
Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Конституционный суд признал указ Зеленского о проведении досрочных парламентских выборов конституционным.
11 июня, 18:27"Президента ‒ на крючок". Битва Рады и Зеленского в Конституционном судеКонституционный суд Украины начал рассматривать обращение Рады с просьбой проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik предположил, какие есть варианты развития ситуации.
Зеленскийй ранее заявил, что имеет полное право распустить парламент из-за длительного отсутствия коалиции в Раде. Зеленский считает, что коалиция перестала существовать еще в 2016 году, когда о своем выходе из нее заявили фракции "Батькивщина" во главе с экс-премьером Юлией Тимошенко и Радикальная партия Олега Ляшко.