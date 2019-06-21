Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T17:13Z
https://ria.ru/20190621/1555797621.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Двое судей КС Украины выразили несогласие с решением о роспуске Рады

Вчера, 17:11
481
КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Судьи Конституционного суда Украины Николай Мельник и Сергей Сас в особом мнении выразили несогласие с принятым 20 июня решением КС, который признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.
По мнению судьи Мельника, в указе не указывается, каким именно конституционным основанием руководствовался президент Украины, принимая решение о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. По его словам, из указа непонятно, каким образом и на основании каких юридических фактов президент определил то, что коалиция депутатских фракций в Раде не была сформирована или прекратила свою деятельность, а также когда именно это произошло.
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк
20 июня, 21:43
Яценюк прокомментировал решение КС Украины по роспуску Рады
"Указ должен был быть признан неконституционным, поскольку он не соответствует требованиям части 2 статьи 5, частей 1, 2 статьи 8, части 2 статьи 19, части 1 статьи 76, пункта 1 части 2 статьи 90, пункта 8 части 1 статьи 106 конституции Украины", - говорится в документе, опубликованном на сайте суда в пятницу.
Судья Сас отметил, что постпред Рады в КС Украины предоставил суду доказательства существования коалиции парламентских фракций по состоянию на апрель 2016 года, когда на основе представления коалиции был назначен премьер-министр Владимир Гройсман.
"Учитывая указанное в материалах дел, которые были в распоряжении суда, есть доказательства существования коалиции депутатских фракций состоянию на 14 апреля 2016 года, то есть после 29 марта 2016 года. Таким образом, указ президента Украины Владимира Зеленского базируется на необъективной информации, указанной в пояснительной записке к проекту указа, свидетельствует об отсутствии объективного обоснования и конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной рады", - говорится в документе.
Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Конституционный суд признал указ Зеленского о проведении досрочных парламентских выборов конституционным.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
11 июня, 18:27
"Президента ‒ на крючок". Битва Рады и Зеленского в Конституционном судеКонституционный суд Украины начал рассматривать обращение Рады с просьбой проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik предположил, какие есть варианты развития ситуации.
Зеленскийй ранее заявил, что имеет полное право распустить парламент из-за длительного отсутствия коалиции в Раде. Зеленский считает, что коалиция перестала существовать еще в 2016 году, когда о своем выходе из нее заявили фракции "Батькивщина" во главе с экс-премьером Юлией Тимошенко и Радикальная партия Олега Ляшко.
381000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Активисты с украинским флагом на Майдане Незалежности в Киеве
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана
РИА
Новости
Участники протестов в Тбилиси не допускают оппозиционеров к митингу
Президент Украины Владимир Зеленский
Полпред Зеленского заявил, что закон об импичменте противоречит Конституции
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Партия Зеленского лидирует в парламентском рейтинге, показал опрос
Лента
новостей
Россия отсрочила запрет на ввоз части товаров с Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Администрация Зеленского обвинила главу Совета судей в клевете
В Ровенской области раскольники избили прихожанок УПЦ
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал виновных в создании фейка о "сговоре с Россией"
Подводная лодка Б-435 Черноморского флота РФ в Севастополе
Россия утилизирует единственную украинскую подлодку
Глава совета судей Украины заявил о давлении администрации Зеленского
Игорь Коломойский
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Грузинская патриархия обвинила власти в проходящих в Тбилиси протестах
Китай прокомментировал сообщения об атаках США на энергосистемы в России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Оппозиция попросила КС Украины признать неконституционным закон о госязыке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Северокорейские СМИ подвели итоги визита Си Цзиньпина в КНДР
03:45Huawei подала иск к министерству торговли США
03:42Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости
03:41Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
Лента новостейМолния