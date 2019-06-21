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РИА Новости

В Таиланде кремируют тело серийного убийцы, простоявшее в музее 60 лет

Вчера, 17:09
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БАНГКОК, 21 июн – РИА Новости. Тело серийного убийцы и людоеда Си Куэя, простоявшее забальзамированным в Музее судебной медицины государственной больницы Сирират в Бангкоке 60 лет, будет передано родственникам и кремировано, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Nation со ссылкой на руководство больницы.
Решение о кремации забальзамированного тела знаменитого в Таиланде преступника, которое выставлено в экспозиции музея в большом вертикально стоящем стеклянном шкафу, было принято руководством медицинского факультета Университета имени принца Махидола, которому принадлежит больница, после того, как больница получила петицию с требованием "возвратить Си Куэю человеческое достоинство и кремировать его тело в соответствии с традициями", подписанную 10 тысячами граждан Таиланда, говорится в сообщении.
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Однако реализовать принятое решение в ближайшее время не удастся, так как для передачи тела родственникам и кремации необходимо оформление множества документов, сообщили изданию в больнице Сирират.
Си Куэй, переехавший в Таиланд из Китая после Второй мировой войны вместе с сотнями тысяч китайских беженцев, устремившихся в страны Юго-Восточной Азии в конце 1940х – начале 1950х годов, и работавший садовником в одном из районов приморской провинции Районг, был арестован в 1958 году в момент сожжения на костре в лесу изуродованного тела восьмилетнего мальчика. Убийцу застал у костра отец мальчика, разыскивавший сына вместе с соседями: утром того же дня он отправил сына к садовнику Си Куэю за овощами и зеленью, но мальчик не вернулся.
Полицейские, арестовавшие садовника, сразу установили, что у погибшего ребенка вскрыты живот и грудь, и отсутствуют сердце, печень и одна почка. Позже органы погибшего ребенка нашли в кухонном шкафу в доме Си Куэя.
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Арестованный на допросе признался в серии убийств детей, как мальчиков, так и девочек в возрасте от 6 до 8 лет, которую таиландская полиция расследовала с 1954 года. Перед самым арестом Си Куэя из-под стражи был выпущен деревенский мясник, который провел почти год в предварительном заключении по обвинению в совершении убийств, составлявших серию: мясник оказался невиновен.
В качестве причины, побудившей его убивать, садовник назвал приятный вкус и полезные свойства внутренних органов человека. Он нападал исключительно на детей, перерезая им горло ножом, потому что взрослых не так легко обмануть и увести в уединенное место, и потому что взрослые могут сопротивляться, говорится в протоколах его допроса.
По словам людоеда, впервые он попробовал человеческое мясо во время Второй мировой войны. Часть, в которой он служил, попала в окружение японских войск. Так как никаких запасов провианта в части на момент окружения не было, когда наступил голод, все солдаты стали есть вареные кожаные ремни и обувь, корни растений и траву, а Си Куэй прожил несколько недель на мясе погибших в бою товарищей.
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Жертвами Си Куэя в Таиланде были исключительно дети этнических китайцев, таких же, как и он сам. Это пытались объяснять различными тайными магическими причинами, однако истина, скорее всего, была в другом, считают современные исследователи: Си Куэй так и не научился говорить по-тайски, и уговорить тайского ребенка последовать за собой поэтому не мог.
Во время суда экспертиза установила вменяемость Си Куэя, однако сейчас многие подвергают сомнению такие выводы, анализируя поведение садовника в суде и до этого на свободе. Также некоторые современные исследователи вообще сомневаются в том, что Си Куэй был серийным убийцей, считая его безобидным слабоумным "козлом отпущения", выбранным местной полицией для скорейшего закрытия расследования серии убийств детей, будоражившей таиландскую общественность более четырех лет. Правда, противники этой точки зрения ссылаются на протоколы судебного допроса садовника, во время которого он, в ответ на предложение переводчика рассказать о своих преступлениях, неспешно и спокойно рассказал обо всех совершенных убийствах в мельчайших подробностях. Сыграли свою роль и показания первой жертвы Си Куэя – девочки, которую он в 1954 году попытался убить, успел схватить зубами за горло, но которая сумела вырваться и убежать.
Си Куэй был расстрелян в сентябре 1959 года. Его тело было мумифицировано, забальзамировано и выставлено в Музее судебной медицины "в назидание будущим серийным убийцам и каннибалам".
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