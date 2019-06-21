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РИА Новости

Омбудсмен проверяет информацию об избиении малолетних детей в Петербурге

Вчера, 16:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова проверяет информацию об избиении двух малолетних детей, сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена.
Ранее сообщалось, что следственные органы в Санкт-Петербурге начали проверку по факту размещения в ряде СМИ информации о госпитализации в одну из больниц города двоих малолетних мальчиков с подозрением на ротавирус, а также с побоями на лице и теле. Как сообщает ряд СМИ, мать якобы избила и покусала двоих малышей - у них множественные синяки, а также местами вырваны волосы.
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"В настоящее время проверяем информацию, выясняем все обстоятельства", - сказал собеседник агентства.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее также заявила, что взяла на контроль сообщения об избиении детей и находится на связи с городской прокуратурой.
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