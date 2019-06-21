Омбудсмен проверяет информацию об избиении малолетних детей в Петербурге

Ранее сообщалось, что следственные органы в Санкт-Петербурге начали проверку по факту размещения в ряде СМИ информации о госпитализации в одну из больниц города двоих малолетних мальчиков с подозрением на ротавирус, а также с побоями на лице и теле. Как сообщает ряд СМИ, мать якобы избила и покусала двоих малышей - у них множественные синяки, а также местами вырваны волосы.