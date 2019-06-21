Россия отсрочила запрет на ввоз части товаров с Украины

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство временно разрешило ввозить с Украины ряд товаров, подпавших под запрет в качестве ответа на санкции Киева. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В частности, дается разрешается ввоз трансформаторов с жидким диэлектриком (до 1 октября текущего года, либо до 1 января 2020 года в зависимости от мощности), трансмиссионных валов (до 1 июля 2019 года), а также на некоторые виды трубной продукции (по 1 октября 2021 года).

В конце октября Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах из-за недружественных действий Украины в отношении россиян. Отмечалось, что ряд постановлений издан "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.

В очередной раз Киев обновил перечень запрещенных к ввозу российских товаров в апреле. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эти действия новым недружественным шагом и отметил, что в таких условиях Москва вынуждена защищать свои интересы.