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РИА Новости

Россия отсрочила запрет на ввоз части товаров с Украины

Вчера, 16:30
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство временно разрешило ввозить с Украины ряд товаров, подпавших под запрет в качестве ответа на санкции Киева. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
В частности, дается разрешается ввоз трансформаторов с жидким диэлектриком (до 1 октября текущего года, либо до 1 января 2020 года в зависимости от мощности), трансмиссионных валов (до 1 июля 2019 года), а также на некоторые виды трубной продукции (по 1 октября 2021 года).
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В конце октября Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах из-за недружественных действий Украины в отношении россиян. Отмечалось, что ряд постановлений издан "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".
Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.
В очередной раз Киев обновил перечень запрещенных к ввозу российских товаров в апреле. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эти действия новым недружественным шагом и отметил, что в таких условиях Москва вынуждена защищать свои интересы.
Помимо ограничения поставок топлива, правительство дополнило запрет на импорт с Украины отдельными видами продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви.
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Популярные комментарии
да сколько можно им помогать? ...пора, видимо, людям акцию запускать - "не покупаем украинское". Они детей в ДНР бомбят, а мы ...
21 июня, 17:09
Наталья Бурова
6900014
Противно однако.....
21 июня, 16:36
Арсений Понфиленко
5500302
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