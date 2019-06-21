Трамп признал, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Дональд Трамп рассказал о реакции на уничтожением Ираном американского беспилотника.

"Вчера вечером мы были полностью готовы к возмездию — по трем различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. Сто пятьдесят человек, сэр, ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил", — написал он в Twitter .

Глава государства подчеркнул, что такой ответ был бы "непропорциональным".

Он добавил, что американские вооруженные силы "с большим отрывом лучшие в мире", и он "не торопится".

"Санкции "кусаются", вчера добавлены новые. Иран никогда не сможет получить ядерное оружие против США и мира!", — заключил президент.

Он не пояснил, о каких ограничениях идет речь: Министерство финансов и госдепартамент США не объявляли в четверг и пятницу о новых санкциях.

И так непростые отношения Вашингтона и Тегерана ухудшились после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе.

В Исламской Республике назвали обвинения безосновательными и отметили, что сами обеспокоены случившимся. Там также напомнили, что помогали со спасением моряков.

После этого из США не раз звучали угрозы о возможном вторжении, а эпизод с беспилотником усугубил ситуацию.

New York Times со ссылкой на источники сообщила , что Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, но затем отменил операцию.

В Тегеране предупредили, что если атака состоится, она будет иметь региональные и международные последствия.