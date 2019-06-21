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РИА Новости

Трамп признал, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану

Вчера, 16:07
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Дональд Трамп рассказал о реакции на уничтожением Ираном американского беспилотника.

"Вчера вечером мы были полностью готовы к возмездию — по трем различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. Сто пятьдесят человек, сэр, ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил", — написал он в Twitter.

Глава государства подчеркнул, что такой ответ был бы "непропорциональным".
Он добавил, что американские вооруженные силы "с большим отрывом лучшие в мире", и он "не торопится".
"Санкции "кусаются", вчера добавлены новые. Иран никогда не сможет получить ядерное оружие против США и мира!", — заключил президент.
Он не пояснил, о каких ограничениях идет речь: Министерство финансов и госдепартамент США не объявляли в четверг и пятницу о новых санкциях.
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
20 июня, 09:56
"Ситуация накаляется". Политолог о сбитом в Иране беспилотнике СШАВ Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США. К каким последствиям это может привести, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров.
И так непростые отношения Вашингтона и Тегерана ухудшились после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе.
В Исламской Республике назвали обвинения безосновательными и отметили, что сами обеспокоены случившимся. Там также напомнили, что помогали со спасением моряков.
После этого из США не раз звучали угрозы о возможном вторжении, а эпизод с беспилотником усугубил ситуацию.
New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, но затем отменил операцию.
В Тегеране предупредили, что если атака состоится, она будет иметь региональные и международные последствия.
Международное сообщество призывает стороны к сдержанности.
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019
Вчера, 09:18
"Американцы мечутся". Политолог о возможности удара США по Ирану Дональд Трамп сначала одобрил удары по Ирану, а потом передумал, пишут американские СМИ. США пока пытаются просто запугать Иран, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Андрей Суздальцев.
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Спортсмены и команды
США
Дональд ТрампИранВ мире
Популярные комментарии
Ну что, помидорами не отделаются, товарищи иранцы, после саммита немножко будут бомбить.
21 июня, 16:45
nn oo
43000045
А, он и не устает повторять, что не заинтересован в войне с Ираном, да и зачем ему это, если он в экономической войне за месяц с небольшим санкций в экономической сфере уложил их на обе лопатки.
21 июня, 16:51
Сергей Знаменский
33300018
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