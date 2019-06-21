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РИА Новости

Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал, пишет NYT

Вчера, 06:16
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дональд Трамп разрешил нанести удары по Ирану, где накануне сбили американский беспилотник, но потом отменил операцию, пишет New York Times со ссылкой на источники в администрации.
По данным издания, ожидалось, что удары нанесут рано утром (около 03:30 по тегеранскому времени или двух ночи по московскому), чтобы избежать большого количества жертв среди иранских военных и мирного населения.
Целью должен был стать ряд объектов, в том числе РЛС и ракетные установки.
Однако, как утверждает газета, операцию отменили на ранней стадии планирования. Пока неясно, с чем это связано: либо Белый дом просто передумал, либо столкнулся с трудностями логистического или стратегического характера, заявляет издание.
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Это стало новым витком в обострении и так сложных отношений между Вашингтоном и Тегераном.
Так, неделей ранее в Оманском заливе у побережья ОАЭ были атакованы два нефтяных танкера. США поспешили возложить вину на Иран.
До этого Вашингтон ввел жесткие санкции против ключевых областей иранской экономики, а также объявил КСИР террористической организацией.
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После этого Вашингтон направил к берегам Исламской Республики авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики.
В четверг Трампу задали вопрос: готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры и атаки на беспилотник. На это он ответил: "Скоро узнаете. Очевидно, мы не будем много об этом говорить. Они совершили большую ошибку".
На этом фоне Управление гражданской авиации США выпустило экстренное уведомление, запрещающее американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.
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Обострение отношений США и ИранаДональд ТрампИранСШАВ мире
Популярные комментарии
А зачем Трампу атаковать, что бы объединить иранский народ против Америки. Он за месяц санкций в нефтяной сфере разбил иранскую экономику в клочья. Это куда эффективнее военной опции, далее время сделает свое.
21 июня, 07:53
TTobiaszavadov
106310062
В таком случаи почему, когда в СБ ООН проходили голосования за санкции против Ирана, они были одобрены единогласно и не одна страна, включая Россию не воспользовалась правом Вета.
21 июня, 08:02
TTobiaszavadov
97033020
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