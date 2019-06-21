Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал, пишет NYT

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дональд Трамп разрешил нанести удары по Ирану, где накануне сбили американский беспилотник, но потом отменил операцию, пишет New York Times со ссылкой на источники в администрации.
По данным издания, ожидалось, что удары нанесут рано утром (около 03:30 по тегеранскому времени или двух ночи по московскому), чтобы избежать большого количества жертв среди иранских военных и мирного населения.
Целью должен был стать ряд объектов, в том числе РЛС и ракетные установки.
Однако, как утверждает газета, операцию отменили на ранней стадии планирования. Пока неясно, с чем это связано: либо Белый дом просто передумал, либо столкнулся с трудностями логистического или стратегического характера, заявляет издание.
Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) сообщил о сбитом американском беспилотнике у входа в Персидский залив на юге страны.
Это стало новым витком в обострении и так сложных отношений между Вашингтоном и Тегераном.
Так, неделей ранее в Оманском заливе у побережья ОАЭ были атакованы два нефтяных танкера. США поспешили возложить вину на Иран.
До этого Вашингтон ввел жесткие санкции против ключевых областей иранской экономики, а также объявил КСИР террористической организацией.
В ответ Тегеран признал американское Центральное командование вооруженных сил террористической организацией, а сами США "государством — спонсором терроризма".
После этого Вашингтон направил к берегам Исламской Республики авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики.
В четверг Трампу задали вопрос: готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры и атаки на беспилотник. На это он ответил: "Скоро узнаете. Очевидно, мы не будем много об этом говорить. Они совершили большую ошибку".
На этом фоне Управление гражданской авиации США выпустило экстренное уведомление, запрещающее американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.