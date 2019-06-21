Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал, пишет NYT

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дональд Трамп разрешил нанести удары по Ирану, где накануне сбили американский беспилотник, но потом отменил операцию, пишет Дональд Трамп разрешил нанести удары по Ирану, где накануне сбили американский беспилотник, но потом отменил операцию, пишет New York Times со ссылкой на источники в администрации.

По данным издания, ожидалось, что удары нанесут рано утром (около 03:30 по тегеранскому времени или двух ночи по московскому), чтобы избежать большого количества жертв среди иранских военных и мирного населения.

Целью должен был стать ряд объектов, в том числе РЛС и ракетные установки.

Однако, как утверждает газета, операцию отменили на ранней стадии планирования. Пока неясно, с чем это связано: либо Белый дом просто передумал, либо столкнулся с трудностями логистического или стратегического характера, заявляет издание.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) сообщил о сбитом американском беспилотнике у входа в Персидский залив на юге страны.

Это стало новым витком в обострении и так сложных отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Так, неделей ранее в Оманском заливе у побережья ОАЭ были атакованы два нефтяных танкера. США поспешили возложить вину на Иран.

До этого Вашингтон ввел жесткие санкции против ключевых областей иранской экономики, а также объявил КСИР террористической организацией.

В ответ Тегеран признал американское Центральное командование вооруженных сил террористической организацией, а сами США "государством — спонсором терроризма".

После этого Вашингтон направил к берегам Исламской Республики авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики.

В четверг Трампу задали вопрос: готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры и атаки на беспилотник. На это он ответил: "Скоро узнаете. Очевидно, мы не будем много об этом говорить. Они совершили большую ошибку".