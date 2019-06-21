В Петербурге проверяют информацию о госпитализации двух избитых детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге проверяют информацию СМИ о госпитализации двоих малолетних мальчиков с побоями на лице и теле, сообщает городское ГСУСК РФ.

Как сообщает ряд СМИ, мать якобы избила и покусала двоих малышей в Петербурге. У мальчиков якобы множественные синяки, а также местами вырваны волосы. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что взяла на контроль сообщения об избиении детей и находится на связи с городской прокуратурой.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по факту размещения 21 июня в ряде СМИ информации о госпитализации в одну из больниц города двоих малолетних мальчиков с подозрением на ротавирус, а также с побоями на лице и теле", - говорится в сообщении.