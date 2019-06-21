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РИА Новости

Союз журналистов Украины рассказал о ежегодных нападениях на работников СМИ

Вчера, 15:20
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КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что ежегодно в стране фиксируется не менее 80 нападений на работников СМИ.
Ранее в четверг Томиленко сообщил, что журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы. Уголовное дело по факту нападения на Комарова расследуется по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), ее санкция предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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"На сегодня ситуация с физической безопасностью журналистов в Украине чрезвычайно трагическая. Ежегодный "Индекс физической безопасности журналистов", который НСЖУ проводит совместно с партнерами, ежегодно фиксирует не менее 80 нападений на работников СМИ", - написал Томиленко в пятницу в Facebook.
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что шокирован смертью журналиста Комарова на Украине, призвал украинские власти к быстрому расследованию и привлечению виновных к ответственности.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
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