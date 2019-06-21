Союз журналистов Украины рассказал о ежегодных нападениях на работников СМИ

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что ежегодно в стране фиксируется не менее 80 нападений на работников СМИ.

Ранее в четверг Томиленко сообщил, что журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы. Уголовное дело по факту нападения на Комарова расследуется по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), ее санкция предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

"На сегодня ситуация с физической безопасностью журналистов в Украине чрезвычайно трагическая. Ежегодный "Индекс физической безопасности журналистов", который НСЖУ проводит совместно с партнерами, ежегодно фиксирует не менее 80 нападений на работников СМИ", - написал Томиленко в пятницу в Facebook

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что шокирован смертью журналиста Комарова на Украине, призвал украинские власти к быстрому расследованию и привлечению виновных к ответственности.