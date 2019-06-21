В Волгограде ритуальщики методом давления переманили клиента у конкурентов

ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости. Ритуальное агентство в Волгограде вынудило клиента заключить с ним договор, расторгнув при этом контракт с другой фирмой, сообщает в пятницу УФАС по Волгоградской области.

Как сообщает УФАС, волгоградская ритуальная служба ООО "Совместное предприятие "Память" ("СП "Память") распространяет недостоверную информацию о том, что именно это агентство имеет право оказывать услуги по захоронению на кладбищах Волгограда. Так, по данным ведомства, житель города для того, чтобы похоронить родственника, заключил договор с ООО "Радоница", однако "СП "Память", узнав об этом, вынудило клиента своего конкурента его расторгнуть и подписать с контракт с ним.

"Такая "обработка" велась ООО "СП "Память" как в форме оказания на гражданина (находящегося в понятном подавленном состоянии) своего рода психологического давления ("предложила … в настойчивой форме заключить договор с ООО "СП "Память"), так и в форме доведения до него недостоверной и несоответствующей законодательству информацию о том, что исключительным правом на оказание услуг по захоронению на кладбищах Волгограда наделены только специализированные службы по вопросам похоронного дела в Волгограде, каковой ООО "Радоница" не является", - говорится в сообщении ведомства.