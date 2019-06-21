Полиция обнаружила нарушения во время расследования дела Голунова

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Полицейские нашли ряд нарушений, которые допустили должностные лица при работе над делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили в столичном управлении МВД.

Расследованием действий сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы занимались подразделения собственной безопасности ведомства.

Дело, по которому прекратили уголовное преследование Голунова, направят в прокуратуру Москвы. Там будет решен вопрос о его передаче в СК для проведения предварительного следствия.

Задержание Ивана Голунова

Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — несколько граммов кокаина. Против журналиста возбудили уголовное дело. Как сообщал столичный главк МВД, его проверяли на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.

Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяла под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней Владимиру Путину.