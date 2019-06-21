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РИА Новости

Полиция обнаружила нарушения во время расследования дела Голунова

Вчера, 15:03
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Полицейские нашли ряд нарушений, которые допустили должностные лица при работе над делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили в столичном управлении МВД.
Расследованием действий сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы занимались подразделения собственной безопасности ведомства.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
17 июня, 17:27
МВД опровергло слухи об увольнениях из УВД, которое задерживало Голунова
Дело, по которому прекратили уголовное преследование Голунова, направят в прокуратуру Москвы. Там будет решен вопрос о его передаче в СК для проведения предварительного следствия.

Задержание Ивана Голунова

Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — несколько граммов кокаина. Против журналиста возбудили уголовное дело. Как сообщал столичный главк МВД, его проверяли на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.
Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяла под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней Владимиру Путину.
Одиннадцатого июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Голунова прекратили из-за недоказанности его участия в совершении преступления. С журналиста сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста. Два дня спустя Путин по ходатайству главы МВД освободил от должностей генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
15 июня, 04:45
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
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Дело журналиста Ивана ГолуноваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Такими внимательными статьями журнализм воспитывает в обществе отношение к самим себе, как к особой касте неприкасаемых. Сами нарекли свою профессию чуть ли не одной из самых опасных и почётных. Вовсю пропагандируют образ гонимого, преследуемого журналиста, с целью повышения интереса. Взамен на пристальный интерес предлагают читателю и слушателю некий *продукт*, квинтэссенцию общественных пороков: грязь, мерзость, криминал, сплетни. Как наиболее ходовой товар в области новостей.
21 июня, 15:38
ДРДима Романов
192010134
Вывели школьников на улицы и отмазали наркодиллера, а честных полицейских из-за вас отстранили, теперь радуемся
21 июня, 15:44
АСАнтон Симонов
146960858
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