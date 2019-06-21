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РИА Новости

Биография Теодора Курентзиса

Вчера, 14:58
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© Нина ВоробьеваТеодор Курентзис
Теодор Курентзис
© Нина Воробьева
Российский и греческий дирижер Теодор Курентзис родился 24 февраля 1972 года в Афинах (Греция).
В 1987 году окончил теоретический факультет, в 1989 году – факультет струнных инструментов Национальной консерватории Греции, в 1999 году – дирижерское отделение Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (мастерская Ильи Мусина).
С 1991 года главный дирижер Летнего Международного фестиваля в Греции.
С начала 1990-х годов живет и работает в России.
С 1999 года был ассистентом дирижера оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова.
В 2004-2010 годах был главным дирижером Новосибирского академического театра оперы и балета.
В 2004 году основал и возглавил оркестр musicAeterna и камерный хор musicAeterna. Оркестр известен как один из самых передовых российских коллективов, специализирующихся на аутентичном исполнительстве, а также исполнительстве разных музыкальных периодов и направлений. У маэстро и musicAeterna был подписан контракт с Sony Classical на ряд проектов.
В 2006 году Курентзис совместно с другими известными российскими деятелями искусства запустил фестиваль "Территория".
С 2009 года – постоянный приглашенный дирижер Большого театра.
В 2011 году Курентзис был назначен художественным руководителем Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского.
С 2012 года Теодор Курентзис руководит Международным Дягилевским фестивалем, который проводится в Перми и нацелен на сохранение и развитие традиций импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева.
Маэстро ведет интенсивную гастрольную деятельность в России и за рубежом. Он сотрудничал с оркестром Мариинского театра, Российским национальным оркестром, Большим симфоническим оркестром им. П.И. Чайковского, Государственным академическим симфоническим оркестром России им. Е.Светланова, Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия", Национальным филармоническим оркестром России, Государственным камерным оркестром "Виртуозы Москвы", Симфоническим оркестром Штутгартского радио и др.
В 2018 году маэстро стал дирижером Симфонического оркестра Юго-Западного Радио Германии.
Теодор Курентзис – дирижер-постановщик спектаклей в театрах России и мира, в том числе "Фальстаф" Джузеппе Верди в "Геликон-опере"; "Аида", "Дон Карлос", "Макбет" Джузеппе Верди, "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича, "Душа философа, или Орфей и Эвридика" Йозефа Гайдна, "Поцелуй феи" Игоря Стравинского, "Золушка" Сергея Прокофьева в Новосибирском театре оперы и балета; "Дон Карлос" в Парижской опере; "Воццек" Альбана Берга, "Дон Жуан" Моцарта в Большом театре; "Персефона" Стравинского, "Иоланта" Петра Чайковского, "Макбет" в Королевском театре Мадрида; ""Don Giovanni/Дон Жуан", "Свадебка", "Петрушка", "Жар-птица" Стравинского, "Богема" Джакомо Пуччини и другие в Пермском театре оперы и балета.
21 июня 2019 года стало известно, что Курентзис уходит с должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского, но продолжит возглавлять Дягилевский фестиваль в Перми.
Теодор Курентзис сыграл главную роль в фильме "Дау" (2018) режиссера Ильи Хржановского.
Сценарий картины основан на мемуарах Конкордии Дробанцевой, жены лауреата Нобелевской премии Льва Ландау.
В 2008 году за большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию русской культуры за рубежом дирижер был удостоен российского ордена Дружбы.
В 2016 году маэстро стал обладателем престижной европейской премии Kairos, которая вручается выдающимся деятелям, проявившим себя в сфере современного изобразительного или сценического искусств.
В 2016 году Теодор Курентзис был назван лучшим дирижером года по версии журнала Opernwelt за постановку "Макбет" в Цюрихской опере.
В 2015 году маэстро и его брат Эвангелос Курентзис записали и составили саундтрек к церемонии открытия Европейских игр в Баку и были номинированы на премию Эмми в категории "Выдающееся музыкальное руководство и композиция".
В 2018 году он был удостоен степени "командор" греческого ордена Феникса.
Курентзис является восьмикратным обладателем Национальной театральной премии "Золотая маска".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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