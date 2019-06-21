Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермской оперы

ПЕРМЬ, 21 июн - РИА Новости. Теодор Курентзис уходит с должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, но продолжит возглавлять Дягилевский фестиваль в Перми, сообщается пресс-служба театра.

"Теодор Курентзис с нового сезона прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета и сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора MusicAeterna", - говорится в сообщении.

В пресс-службе театра пояснили, что MusicAeterna "не становится частью какой-либо из существующих институций, а формирует независимую структуру управления и будет осуществлять концертную деятельность, просветительскую работу и экспериментальные проекты в сфере музыки".

По данным Пермской оперы, новый формат существования MusicAeterna предполагает создание творческих резиденций в Санкт-Петербурге и Москве и регулярные выступления в регионах России. Большая часть концертов будет сопровождаться работой Лаборатории современного зрителя - инициированного Курентзисом просветительского проекта, который создает условия для более осмысленного и глубокого восприятия музыки и новых форм театра.

В пресс-службе Пермской оперы обратили внимание на то, что Курентзис останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, "который, как и прежде, будет проходить ежегодно".

"Поскольку фестиваль давно вышел за пределы только театрального проекта, и стал событием, вовлекающим в свою орбиту десятки городских сообществ, культурных деятелей и институций, штабом Дягилевского фестиваля и основной площадкой станет Дворец культуры имени Солдатова, кроме того, в проектах фестиваля будет задействовано пространство завода Шпагина", - отмечают в театре.

В Пермской опере также уточнили, что с 2021 года на базе парижского театра Шатле будет создан филиал Дягилевского фестиваля.

По данным открытых источников, Курентзис является кавалером Ордена Дружбы (2008), восьмикратным обладателем национальной театральной премии "Золотая маска". До 22 лет дирижер жил в родных Афинах и обучался в Греческой консерватории музыковедению, скрипке и вокалу. В Россию он приехал в основном ради знаменитого Ильи Мусина - петербургского воспитателя дирижеров, который обучил многих руководителей Мариинского и Большого театров. Вскоре Курентзиса заметили и пригласили в Москву, где он работал с "Геликон-оперой", оркестрами Михаила Плетнева и Владимира Спивакова, с Большим театром.