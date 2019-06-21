Иран не стал сбивать летевший рядом с беспилотником американский самолет

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иран не стал сбивать американский патрульный самолет P8, на борту которого находилось 35 человек, летевший рядом с беспилотником и нарушивший воздушное пространство Ирана, сообщил командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

Ранее военные Ирана представили, предположительно, обломки американского беспилотника, сбитого военными в южной части страны 20 июня. В Тегеране также заявили, что извлекли обломки на территории Ирана, что доказывает нарушение беспилотником воздушного пространства страны.

"Вместе с американским беспилотником был американский самолет P8, на борту которого находилось 35 человек. Этот самолет также нарушил наши воздушные границы. Мы могли его сбить, но не сделали этого, поскольку, сбив беспилотник, сделали предупреждение американским террористическим силам", - цитирует агентство Tasnim слова Хаджизаде.

Корпус стражей исламской революции в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.