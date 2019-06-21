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РИА Новости

Иран не стал сбивать летевший рядом с беспилотником американский самолет

Вчера, 14:49
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CC0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Connor D. Loessin / Американский самолет P-8 Poseidon
Американский самолет P-8 Poseidon
CC0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Connor D. Loessin /
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иран не стал сбивать американский патрульный самолет P8, на борту которого находилось 35 человек, летевший рядом с беспилотником и нарушивший воздушное пространство Ирана, сообщил командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Ранее военные Ирана представили, предположительно, обломки американского беспилотника, сбитого военными в южной части страны 20 июня. В Тегеране также заявили, что извлекли обломки на территории Ирана, что доказывает нарушение беспилотником воздушного пространства страны.
Обломки американского беспилотника в Тегеране. 21 июня 2019
Вчера, 13:17
Иранские СМИ опубликовали снимки обломков американского беспилотника
"Вместе с американским беспилотником был американский самолет P8, на борту которого находилось 35 человек. Этот самолет также нарушил наши воздушные границы. Мы могли его сбить, но не сделали этого, поскольку, сбив беспилотник, сделали предупреждение американским террористическим силам", - цитирует агентство Tasnim слова Хаджизаде.
Корпус стражей исламской революции в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.
Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
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Популярные комментарии
Американцы - не люди, так что второй самолёт тоже беспилотник.
21 июня, 14:51
MYMake Yellowstone Great Again
481201447
Как чётко он заявил:"...сделали предупреждение американским террористическим силам",
21 июня, 16:14
Павел Картасиди
53100137
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