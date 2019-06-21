Набиуллина: уровень кибербезопасности станет конкурентным преимуществом

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Защищенность от киберрисков и уровень кибербезопасности скоро станут конкурентным преимуществом компаний, пока же в вопросах безопасности часто экономят, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Все действуют в конкурентной среде и часто экономят на вопросах безопасности, но поверьте мне, вопрос защищенности от киберрисков и уровень кибербезопасности будет скоро конкурентным преимуществом", - сказала глава ЦБ на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком.

"Люди будут полагаться и обращаться к тем институтам, в те организации, где они будут уверены, что (они - ред.) обеспечивают уровень кибербезопасности. Потому что обеспокоенность людей в целом возрастает", - пояснила Набиуллина.

Председатель ЦБ отметила важность осознания проблемы до того, как она стала масштабной.