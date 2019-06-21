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РИА Новости

Набиуллина: уровень кибербезопасности станет конкурентным преимуществом

Вчера, 14:28
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Защищенность от киберрисков и уровень кибербезопасности скоро станут конкурентным преимуществом компаний, пока же в вопросах безопасности часто экономят, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Все действуют в конкурентной среде и часто экономят на вопросах безопасности, но поверьте мне, вопрос защищенности от киберрисков и уровень кибербезопасности будет скоро конкурентным преимуществом", - сказала глава ЦБ на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком.
"Люди будут полагаться и обращаться к тем институтам, в те организации, где они будут уверены, что (они - ред.) обеспечивают уровень кибербезопасности. Потому что обеспокоенность людей в целом возрастает", - пояснила Набиуллина.
Председатель ЦБ отметила важность осознания проблемы до того, как она стала масштабной.
"То как технологии развиваются, показывает, насколько быстро это происходит. И мы должны это осознать, насколько быстро все это происходит, и научиться этому придавать значение", - резюмировала она.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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