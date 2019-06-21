Заработавший за год три копейки депутат рассказал, на что живет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш, задекларировавший за 2018 год доход в три копейки, рассказал РИА Новости, на что живет.

Согласно декларации, депутат владеет квартирой площадью 49,1 квадратных метра, а транспортных средств у него нет. А по декларации за 2017 год дохода у него вообще не было. Областная прокуратура проводит в отношении Труша проверку.

По образованию Труш — дизайнер по интерьеру, окончил Амурский государственный университет (АмГУ). В краткой трудовой биографии на сайте Законодательного собрания Амурской области указано, что он, среди прочего, работал ассистентом на кафедре дизайна АмГУ и занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью.

"В Заксобрании у меня зарплаты нет, на общественных началах. ИП свое я закрываю, у людей нет денег на дизайнерские проекты, услуги сокращаются с сокращением доходов, люди пересматривают траты. Я выхожу на объекты как консультант и работаю сам руками, выпиливаю, декорирую как разнорабочий. Я работаю так уже несколько лет", — рассказал Труш РИА Новости.

Он добавил, что в депутатах "не привыкли видеть простых людей".

"Если есть возможность работать самозанятым, я работаю, и если закон позволяет мне пока не платить налоги как самозанятому, я это буду делать", — так депутат прокомментировал в инстаграме собственную декларацию.

По его мнению, "привлечь можно любого, если захотеть".