Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T14:23Z
https://ria.ru/20190621/1555787663.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155578/98/1555789862_0:16:803:468_1036x0_80_0_0_8347decf81b769de6ada3ca7d7695fb1.jpg
РИА Новости

Заработавший за год три копейки депутат рассказал, на что живет

Вчера, 14:23
7623
© Канал Сергея Труша на YoutubeДепутат законодательного собрания Амурской области ЛДПР Сергей Труш
Депутат законодательного собрания Амурской области ЛДПР Сергей Труш
© Канал Сергея Труша на Youtube
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш, задекларировавший за 2018 год доход в три копейки, рассказал РИА Новости, на что живет.
Согласно декларации, депутат владеет квартирой площадью 49,1 квадратных метра, а транспортных средств у него нет. А по декларации за 2017 год дохода у него вообще не было. Областная прокуратура проводит в отношении Труша проверку.
© Фото : страница Сергея Труша в InstagramСергей Труш
Сергей Труш
© Фото : страница Сергея Труша в Instagram
Сергей Труш
По образованию Труш — дизайнер по интерьеру, окончил Амурский государственный университет (АмГУ). В краткой трудовой биографии на сайте Законодательного собрания Амурской области указано, что он, среди прочего, работал ассистентом на кафедре дизайна АмГУ и занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью.
"В Заксобрании у меня зарплаты нет, на общественных началах. ИП свое я закрываю, у людей нет денег на дизайнерские проекты, услуги сокращаются с сокращением доходов, люди пересматривают траты. Я выхожу на объекты как консультант и работаю сам руками, выпиливаю, декорирую как разнорабочий. Я работаю так уже несколько лет", — рассказал Труш РИА Новости.
Конверт с налоговой декларацией
7 мая, 13:29
Опрос показал, сколько россиян верят декларациям о доходах чиновников
Он добавил, что в депутатах "не привыкли видеть простых людей".
"Если есть возможность работать самозанятым, я работаю, и если закон позволяет мне пока не платить налоги как самозанятому, я это буду делать", — так депутат прокомментировал в инстаграме собственную декларацию.
По его мнению, "привлечь можно любого, если захотеть".
"Вопросы о том, как чиновники получают доходы в десятки миллионов, у прокуратуры не возникают", — заметил собеседник агентства.
Председатель Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Эдуард Яунгад
22 апреля, 09:50
Депутат из ЯНАО объяснил миллионные доходы несовершеннолетних детей
2073683526
Обсудить 1
Амурский государственный университетЛДПРАмурская областьБлаговещенскОбщество
Рекомендуем
Китай прокомментировал сообщения об атаках США на энергосистемы в России
РИА
Новости
На петербургском пляже произошла массовая драка
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
Полиция обнаружила нарушения во время расследования дела Голунова
Президент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой Галиль
Зарубежный опыт: президент Филиппин устал расстреливать наркоторговцев
Лента
новостей
Клещи в лаборатории
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Грядет битва США и Европы из-за советского оружия
Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд
Замглавы МИД Британии, схватившего активистку, отстранили от службы
Председатель правления Международного экологического движения Живая Планета, телеведущий программы Николай Дроздов на премьере анимационного фильма Зверополис в кинотеатре Москва
Дроздов прокомментировал сообщения о скандальном уходе из "В мире животных"
Активисты с украинским флагом на Майдане Незалежности в Киеве
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Томос вынудил Филарета искать помощи в России
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
Газовый трубопровод в Закарпатской области Украины
На Украине предсказали последствия потери газовой трубы
Логотип в открывшемся отделении Почты России
Глава саратовского филиала "Почты России" превратил помощницу в гувернантку
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
01:03В Мексике в результате вооруженных нападений погибли четыре человека
Лента новостейМолния