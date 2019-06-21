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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о льготах "детям войны" и труженикам тыла

Вчера, 13:13
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с лидером фракции "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки некоторых категорий граждан, пострадавших в Великую Отечественную войну, - "детей войны" и тружеников тыла, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроект устанавливает ежемесячные денежные выплаты в тысячу рублей для граждан, которым на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет. Кроме того, ежемесячная выплата в размере 3790,57 рублей (аналогичная выплате участникам войны) предусматривается для граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 по 27 января 1945 года не менее полугода, а также награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период войны.
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Также авторы законодательной инициативы предлагают предоставить этим категориям граждан право на внеочередное оказание медицинской помощи и компенсацию 25% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. В случае его принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
По словам депутата Миронова, данная инициатива вносится в Думу уже не первый раз, фракция давно и системно настаивает на реализации указанных мер.
"Следующий год - это год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И государство обязано признать вклад "детей войны" и тружеников тыла в эту Победу, хотя бы в преддверии юбилейной даты. Тем более, речь идет о глубоко пожилых людях, это героическое, но увы, уходящее от нас поколение. Государство должно успеть выполнить свой долг перед ними", - цитирует Миронова его пресс-служба.
По подсчетам авторов инициативы, предлагаемые меры социальной поддержки затронут около 11 миллионов "детей войны" и 600 тысяч тружеников тыла.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФСССРОбщество
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