В Кремле отметили необходимость обмена заключенными с Украиной

"Да, он действительно говорил, что такой разговор ведется, готовность российской стороны есть. Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны. Мы слышали также определенные заявления из Киева о том, что там тоже есть понимание необходимости продвижения в этой области. Здесь, конечно, потребуется двусторонняя работа, которая, конечно, не может быть открытой и публичной, поэтому здесь в данном случае нужно просто набраться терпения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда может произойти обмен удерживаемыми лицами, о котором накануне говорил Путин в ходе прямой линии.