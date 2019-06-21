В Кремле отметили необходимость обмена заключенными с Украиной

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. У России и Украины есть понимание необходимости продвижения в вопросе обмена заключенными, разговор идет, но потребует времени, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что проблема освобождения украинских граждан, которые находятся в заключении на территории России, должна решаться в комплексе, с учетом решения судьбы россиян, находящихся в таком же положении на территории Украины. Президент подчеркнул, что в Москве помнят об арестованном на Украине руководителе портала РИА Новости Украина Кирилле Вышинском.
"Да, он действительно говорил, что такой разговор ведется, готовность российской стороны есть. Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны. Мы слышали также определенные заявления из Киева о том, что там тоже есть понимание необходимости продвижения в этой области. Здесь, конечно, потребуется двусторонняя работа, которая, конечно, не может быть открытой и публичной, поэтому здесь в данном случае нужно просто набраться терпения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда может произойти обмен удерживаемыми лицами, о котором накануне говорил Путин в ходе прямой линии.