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РИА Новости

В Кремле следят за ситуацией в Персидском заливе

Вчера, 12:48
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ситуация в Персидском заливе напряженная и вызывает крайнюю обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Ситуация в Персидском заливе весьма напряженная. Это вызывает крайнюю обеспокоенность. Мы самым внимательным образом отслеживаем эту ситуацию и призываем все страны, которые имеют отношение к этому, к сдержанности", - сказал Песков журналистам.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.
Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, сбившему американский беспилотник, но затем отменил
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