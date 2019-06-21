В Кремле следят за ситуацией в Персидском заливе

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ситуация в Персидском заливе напряженная и вызывает крайнюю обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Ситуация в Персидском заливе весьма напряженная. Это вызывает крайнюю обеспокоенность. Мы самым внимательным образом отслеживаем эту ситуацию и призываем все страны, которые имеют отношение к этому, к сдержанности", - сказал Песков журналистам.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.