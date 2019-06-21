Клинцевич опроверг утверждения, что России выгодны беспорядки в Грузии

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич опроверг заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что России якобы выгодны беспорядки в Грузии, и заявил, что Москва заинтересована в стабильном развитии соседней страны.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.

"Категорически отвергаю заявления президента Грузии Суламе Зурабишвили, будто России выгодны беспорядки в стране. Нас связывают вековые дружеские отношения, общие религиозные и культурные корни. Россия больше, чем кто-либо, заинтересована в том, чтобы Грузия развивалась стабильно, став для нас добрым соседом", - написал Клинцевич в Facebook

Он подчеркнул, что в причинах внутренней нестабильности в Грузии должны разбираться власти страны и гражданское общество. В то же время он отметил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, "получив во второй раз украинское гражданство, тем не менее не оставил Грузию в покое и пойдет на любые провокации, чтобы вернуть там себе влияние". По мнению сенатора, те, кто полагает, что в Грузии не осталось сторонников Саакашвили, "глубоко ошибаются".

В Тбилиси в четверг прошла 26-я Генеральная сессия МАП, в которой участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии.