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РИА Новости

Клинцевич опроверг утверждения, что России выгодны беспорядки в Грузии

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич опроверг заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что России якобы выгодны беспорядки в Грузии, и заявил, что Москва заинтересована в стабильном развитии соседней страны.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.
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"Категорически отвергаю заявления президента Грузии Суламе Зурабишвили, будто России выгодны беспорядки в стране. Нас связывают вековые дружеские отношения, общие религиозные и культурные корни. Россия больше, чем кто-либо, заинтересована в том, чтобы Грузия развивалась стабильно, став для нас добрым соседом", - написал Клинцевич в Facebook.
Он подчеркнул, что в причинах внутренней нестабильности в Грузии должны разбираться власти страны и гражданское общество. В то же время он отметил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, "получив во второй раз украинское гражданство, тем не менее не оставил Грузию в покое и пойдет на любые провокации, чтобы вернуть там себе влияние". По мнению сенатора, те, кто полагает, что в Грузии не осталось сторонников Саакашвили, "глубоко ошибаются".
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В Тбилиси в четверг прошла 26-я Генеральная сессия МАП, в которой участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии.
Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы. Вскоре Зурабишвили назвала Россию "врагом", отметив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе в Грузии.
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Протесты в ГрузииСовет Федерации РФФранц КлинцевичСергей ГавриловРоссияГрузияВ мире
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