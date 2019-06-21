Сенатор назвал провокацию в Грузии атакой на православие

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 марта 2019

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Провокация в адрес парламентариев РФ, участвовавших в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), изначально имеет антироссийский подтекст, это атака на православие, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

"В качестве одной из угроз госсуверенитета мы отмечали разжигание межрелигиозной розни, атаку на православие", - сказал парламентарий, отметив, что православие является одним из системообразующих факторов нашей страны.

"Грузия нарушила международное право, не справившись со своими обязательствами в отношении проводимых на ее территории международных мероприятий. Любое государство, принимающее международные структуры, несет ответственность за безопасность его проведения, все должно быть реализовано в соответствии с уставом этой организации",- подчеркнул он.

Парламентарий также считает, что кроме попытки нанести удар, дискредитировать МАП, в Грузии идет процесс по незаконной смене легитимной власти. При этом сенатор полагает, что "за антироссийскими настроениями, за противостоянием политических сил в Грузии стоят заокеанские кураторы". Их задача - сменить относительно нейтральную по отношению к России власть на откровенно антироссийскую.

"Провокация в отношении российских парламентариев в Грузии, атака на православие, все это будет обсуждаться на заседании комиссии по защите госсуверенитета РФ до конца текущей сессии. Я полагаю, что эти факты мы будем обсуждать и в контексте формируемой "черной книги вмешательств" в дела государств", - сказал Климов.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.