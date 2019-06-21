В Приамурье проверят, как депутат заксобрания за год заработал три копейки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура Амурской области проводит проверку в отношении депутата заксобрания региона Сергея Труша, который за 2018 год задекларировал доход в три копейки, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

В пользовании депутата от ЛДПР также, согласно декларации, значится квартира площадью 49,1 квадратных метра, транспортные средства в декларации не указаны.

"Проверка организована. Результатов проверки пока нет, как только она будет завершена, при наличии основания, мы примем меры реагирования", - сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приамурья.

Труш получил высшее образование, он дизайнер по интерьеру, окончил Амурский государственный университет (АмГУ). В его краткой трудовой биографии на сайте заксобрания региона указаны среди прочего работа ассистентом на кафедре дизайна АмГУ, а также индивидуальная предпринимательская деятельность.