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РИА Новости

В Приамурье проверят, как депутат заксобрания за год заработал три копейки

Вчера, 12:11
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура Амурской области проводит проверку в отношении депутата заксобрания региона Сергея Труша, который за 2018 год задекларировал доход в три копейки, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
В пользовании депутата от ЛДПР также, согласно декларации, значится квартира площадью 49,1 квадратных метра, транспортные средства в декларации не указаны.
© Фото : страница Сергея Труша в InstagramСергей Труш
Сергей Труш
© Фото : страница Сергея Труша в Instagram
Сергей Труш
"Проверка организована. Результатов проверки пока нет, как только она будет завершена, при наличии основания, мы примем меры реагирования", - сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приамурья.
Труш получил высшее образование, он дизайнер по интерьеру, окончил Амурский государственный университет (АмГУ). В его краткой трудовой биографии на сайте заксобрания региона указаны среди прочего работа ассистентом на кафедре дизайна АмГУ, а также индивидуальная предпринимательская деятельность.
В 2017 году, согласно декларации, доходы у депутата отсутствовали.
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