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РИА Новости

Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС

Вчера, 11:56
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон компании Huawei
Павильон компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Павильон компании Huawei. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной системы "Аврора", сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.
Глава министерства Константин Носков в четверг говорил, что Минкомсвязь провела встречу с китайской Huawei и продолжает переговоры о сотрудничестве.
Отвечая на вопрос, на какую тему велись переговоры, Мамонов сказал: "По поводу использование мобильной системы "Аврора"... Мы только договорились о том, что начнем эту работу. То есть для нас тот факт, что на самом верхнем уровне признаны, наши разработки не лишены интереса, то есть мы можем выйти на третий продукт какой-то".
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"Мы уже готовим предложение комплексное китайской стороне, в целом, как работать с Huawei и другими технологическими компаниями в России. Есть комплекс вопросов по локализации, комплекс вопросов по трансферу технологий и инвестированию в знания, порядок работы R&D-центров в России, вот мы это все сейчас объединяем вместе", - указал замминистра.
Отвечая на вопрос, в какие сроки может начаться работа по внедрению ОС в устройства Huawei, Мамонов сказал, что пока точные сроки не определены. "Пока мы на самой ранней стадии разговоров. Первые переговоры пройдут до начала осени этого года, я, собственно говоря, рассчитываю принять в них участие. Это уже переговоры с Huawei, именно между специалистами", - добавил он.
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Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
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5552003
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Huawei TechnologiesРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ну смешно же, чем Россия может научить Китай в этой отрасли? Мало того что это не наша ОС, а финская, но переделанная нами, кто вам даст гарантию что китайцы как обычно через месяц не сделают копию и наложат на неё свою оболочку, которая есть там у каждой компании своя. Ну нечему второкласснику научить 11классника.
21 июня, 12:00
ХоХочу официально заявить, что
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