Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"

Три газеты в Дагестане вышедшие с одинаковой передовицей в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева

МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Три дагестанские газеты в пятницу вышли с одинаковой передовицей в поддержку арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, передаёт корреспондент РИА Новости.

Ранее на сайте регионального еженедельника "Черновик" появилась информация о том, что следственные органы Дагестана подозревают редактора отдела "Религия" Гаджиева в финансировании терроризма. Во вторник Советский районный суд Махачкалы на заседании в закрытом режиме арестовал Гаджиева на два месяца. После этого омбудсмен Дагестана Джамал Алиев заявил, что возьмёт на контроль ход расследованная дела.

Дагестанские еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли с одинаковой передней полосой c лозунгами "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев" и #СвободуАбдулмумину. Тем самым издания выражают протест по поводу ареста редактора "Черновика".

"Мы требуем прекратить уголовное преследование журналиста Абдулмумина Гаджиева", - говорится в тексте на передовице газеты "Новое дело".