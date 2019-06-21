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РИА Новости

Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"

Вчера, 11:33
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© РИА Новости / Гуля АлиеваТри газеты в Дагестане вышедшие с одинаковой передовицей в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева
Три газеты в Дагестане вышедшие с одинаковой передовицей в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева
© РИА Новости / Гуля Алиева
МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Три дагестанские газеты в пятницу вышли с одинаковой передовицей в поддержку арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее на сайте регионального еженедельника "Черновик" появилась информация о том, что следственные органы Дагестана подозревают редактора отдела "Религия" Гаджиева в финансировании терроризма. Во вторник Советский районный суд Махачкалы на заседании в закрытом режиме арестовал Гаджиева на два месяца. После этого омбудсмен Дагестана Джамал Алиев заявил, что возьмёт на контроль ход расследованная дела.
Логотип ОБСЕ
19 июня, 17:15
В ОБСЕ призвали к прозрачному расследованию дела дагестанского журналиста
Дагестанские еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли с одинаковой передней полосой c лозунгами "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев" и #СвободуАбдулмумину. Тем самым издания выражают протест по поводу ареста редактора "Черновика".
"Мы требуем прекратить уголовное преследование журналиста Абдулмумина Гаджиева", - говорится в тексте на передовице газеты "Новое дело".
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели видеообращения редакции "Черновика" к главе государства с просьбой взять под контроль расследование уголовного дела журналиста.
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.
18 июня, 12:25
В Кремле не видели видеообращение редакции издания "Черновик" к Путину
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