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РИА Новости

Вашингтон предупреждал Тегеран о планируемой атаке, сообщает Reuters

Вчера, 11:19
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CC BY 4.0 / MEHR / Mohammadreza Abbasi / Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране
Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране
CC BY 4.0 / MEHR / Mohammadreza Abbasi /
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дональд Трамп направлял в Тегеран послание с предупреждением о готовящейся атаке, передает Рейтер со ссылкой на иранские источники.
Уточняется, что Исламской Республике было дано "ограниченное количество времени" на ответ.
Накануне Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив. По их данным, он нарушил воздушное пространство страны.
В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что иранцы уничтожили беспилотник над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
20 июня, 09:56
"Ситуация накаляется". Политолог о сбитом в Иране беспилотнике СШАВ Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США. К каким последствиям это может привести, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, выразил протест в связи с вторжением американцев.
Он подчеркнул, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе", а также предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации сообщила, что Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, сбившему американский беспилотник, но затем отменил операцию.
В Тегеране ответили, что атака будет иметь региональные и международные последствия. Минобороны Исламской Республики назвало инцидент с беспилотником попыткой давления для начала переговоров.
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019
Вчера, 09:18
"Американцы мечутся". Политолог о возможности удара США по Ирану Дональд Трамп сначала одобрил удары по Ирану, а потом передумал, пишут американские СМИ. США пока пытаются просто запугать Иран, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Андрей Суздальцев.

Повод для эскалации

Тринадцатого июня иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.
По неофициальным данным, по ним выпустили торпеды, что привело к взрывам и пожарам на борту.
Также сообщалось, что никто из членов экипажа не пострадал, всех эвакуировали.
Вашингтон возложил вину за произошедшее на Тегеран и объявил, что намерен защищать свободу судоходства в регионе.
Иран категорически отверг обвинения, назвав их безосновательными. В ближневосточном государстве также отметили, что сами обеспокоены случившимся, и напомнили, что помогали со спасением моряков.
"По-видимому, для господина Помпео и других американских чиновников самое простое дело — обвинить Иран", — прокомментировали в иранском МИД.
Сергей Рябков
Вчера, 11:02
В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
292041115065
Обсудить 88
Обострение отношений США и ИранаСШАДональд ТрампОманИранВ мире
Популярные комментарии
Иран не "вторчермет" Трамп будет всё время передумывать ибо кровища американских солдат или их союзников, ляжет на него тяжким бременем. Это не 404 с печеньем, Иран даст достойный ответ, в том числе и в области ПВО. А это не совсем на руку американцам, так как уязвимость их техники - хорошо прикрытая долларами естественность!
21 июня, 11:24
Ryskin Andy
1403001134
Ого, похоже скоро Иран закончится. Жаль.
21 июня, 12:05
АБАндрей БЕСС
136000349
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