Вашингтон предупреждал Тегеран о планируемой атаке, сообщает Reuters

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дональд Трамп направлял в Тегеран послание с предупреждением о готовящейся атаке, передает Рейтер со ссылкой на иранские источники.
Уточняется, что Исламской Республике было дано "ограниченное количество времени" на ответ.
Накануне Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив. По их данным, он нарушил воздушное пространство страны.
В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что иранцы уничтожили беспилотник над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, выразил протест в связи с вторжением американцев.
Он подчеркнул, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе", а также предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации сообщила, что Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, сбившему американский беспилотник, но затем отменил операцию.
В Тегеране ответили, что атака будет иметь региональные и международные последствия. Минобороны Исламской Республики назвало инцидент с беспилотником попыткой давления для начала переговоров.
Повод для эскалации
Тринадцатого июня иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.
По неофициальным данным, по ним выпустили торпеды, что привело к взрывам и пожарам на борту.
Также сообщалось, что никто из членов экипажа не пострадал, всех эвакуировали.
Вашингтон возложил вину за произошедшее на Тегеран и объявил, что намерен защищать свободу судоходства в регионе.
Иран категорически отверг обвинения, назвав их безосновательными. В ближневосточном государстве также отметили, что сами обеспокоены случившимся, и напомнили, что помогали со спасением моряков.
"По-видимому, для господина Помпео и других американских чиновников самое простое дело — обвинить Иран", — прокомментировали в иранском МИД.