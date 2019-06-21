Вашингтон предупреждал Тегеран о планируемой атаке, сообщает Reuters

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дональд Трамп направлял в Тегеран послание с предупреждением о готовящейся атаке, передает Рейтер со ссылкой на иранские источники. Дональд Трамп направлял в Тегеран послание с предупреждением о готовящейся атаке, передаетсо ссылкой на иранские источники.

Уточняется, что Исламской Республике было дано "ограниченное количество времени" на ответ.

Накануне Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив. По их данным, он нарушил воздушное пространство страны.

В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что иранцы уничтожили беспилотник над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, выразил протест в связи с вторжением американцев.

Он подчеркнул, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе", а также предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации сообщила , что Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, сбившему американский беспилотник, но затем отменил операцию.

В Тегеране ответили, что атака будет иметь региональные и международные последствия. Минобороны Исламской Республики назвало инцидент с беспилотником попыткой давления для начала переговоров.

Повод для эскалации

Тринадцатого июня иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.

По неофициальным данным, по ним выпустили торпеды, что привело к взрывам и пожарам на борту.

Также сообщалось, что никто из членов экипажа не пострадал, всех эвакуировали.

Вашингтон возложил вину за произошедшее на Тегеран и объявил, что намерен защищать свободу судоходства в регионе.

Иран категорически отверг обвинения, назвав их безосновательными. В ближневосточном государстве также отметили, что сами обеспокоены случившимся, и напомнили, что помогали со спасением моряков.