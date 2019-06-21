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РИА Новости

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Вчера, 11:12
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.
Так, у людей, работавших за год не менее десяти часов в сутки на протяжении как минимум 50 дней, риск инсульта увеличился на 29 процентов по сравнению с теми, кто не перерабатывал.
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Среди тех, кто регулярно работал по десять часов в течение десяти лет, риск повышался уже на 45 процентов.
Отмечается, что переработки на работе особенно пагубно сказались на здоровье добровольцев, не достигших 50 лет.
"Это неожиданно. Необходимо проводить дальнейшую работу, которая позволит понять причину этого явления", — заявила автор исследования Алекси Деската.
В исследовании приняли участие 143 592 человека в возрасте от 18 до 69 лет, за состоянием которых наблюдали около семи лет.
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Популярные комментарии
а по телевизору сказали,что работая больше и дольше ты становишься только здоровее ,пенсионный фонд россии !
21 июня, 13:33
Коля Иванов
19131104
Это и без ученых было понятно
21 июня, 11:24
Витя Сирнова
1202001
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