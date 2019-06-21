Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому в качестве одного из первых шагов по налаживанию отношений с РФ надо инициировать прямой контакт с российским коллегой Владимиром Путиным, считает украинский депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.

"Для начала необходимо возобновить дипломатические отношения на уровне послов. Необходимо возобновить пассажирское сообщение. Необходимо снять блокаду на линии разграничения. А также необходимо инициировать прямой контакт двух президентов: с посредниками, без посредников – это вопрос к службе протокола", - сказал Новинский в письменном интервью РИА Новости.

Он также отметил, что "постепенно надо инициировать рассмотрение острых вопросов: Донбасс, Азовское море, транзит газа и так далее - вплоть до чрезвычайно сложных вопросов, как то вопрос Крыма".

"Президентам России и Украины есть о чем поговорить и что решить – было бы желание и взаимное доверие", - добавил он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.