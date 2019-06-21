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РИА Новости

Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным

21 июня, 11:00
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CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприна / Вадим Новинский
Вадим Новинский
CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприна /
Вадим Новинский. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому в качестве одного из первых шагов по налаживанию отношений с РФ надо инициировать прямой контакт с российским коллегой Владимиром Путиным, считает украинский депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.
"Для начала необходимо возобновить дипломатические отношения на уровне послов. Необходимо возобновить пассажирское сообщение. Необходимо снять блокаду на линии разграничения. А также необходимо инициировать прямой контакт двух президентов: с посредниками, без посредников – это вопрос к службе протокола", - сказал Новинский в письменном интервью РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
21 июня, 10:22
Зеленский готовится к встрече с Путиным? Комментарии экспертов В Раде заявили, что команда Зеленского готовится к встрече с Путиным. Эксперты в эфире радио Sputnik прокомментировали это сообщение.
Он также отметил, что "постепенно надо инициировать рассмотрение острых вопросов: Донбасс, Азовское море, транзит газа и так далее - вплоть до чрезвычайно сложных вопросов, как то вопрос Крыма".
"Президентам России и Украины есть о чем поговорить и что решить – было бы желание и взаимное доверие", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
21 июня, 08:58
Эксперт предположил, когда будет возможна встреча Путина с ЗеленскимВ Раде заявили, что команда Зеленского готовит встречу с Путиным. Переговоры нужны, но вопрос в том, что на них обсуждать, считает эксперт Владимир Брутер. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
18 июня, 11:56
"Неправильное начало". Зеленский придумал, с чего начать беседу с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, с чего он хочет начать разговор с российским лидером Владимиром Путиным при первой встрече. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik оценил идею украинского руководителя.
В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Шутки в сторону
21 июня, 17:24
Шутки в сторону
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