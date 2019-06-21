В Крыму оценили слова президента Чехии о принадлежности полуострова

"Это закономерное и логичное заявление, которое уже имеет неединичный характер. Это логичное продолжение того, что в итоге приведёт к урегулированию крымского вопроса на международной арене. Здравый смысл должен был давно подсказать украинским властям, что воссоединение Крыма с Россией - это историческая данность. На уровне реальной политики Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации", - сказал РИА Новости Бобков.