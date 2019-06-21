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РИА Новости

В Крыму оценили слова президента Чехии о принадлежности полуострова

Вчера, 10:46
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоБалаклавская бухта в Севастополе
Балаклавская бухта в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Балаклавская бухта в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Украине и мировому сообществу стоит прислушаться к заявлению президента Чехии о принадлежности Крыма и, следуя позиции здравого смысла, признать историческую данность - воссоединение полуострова с Россией, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Ранее президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov заявил, что Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России.
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"Это закономерное и логичное заявление, которое уже имеет неединичный характер. Это логичное продолжение того, что в итоге приведёт к урегулированию крымского вопроса на международной арене. Здравый смысл должен был давно подсказать украинским властям, что воссоединение Крыма с Россией - это историческая данность. На уровне реальной политики Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, здравый смысл говорит о том, что Крым - давно российский и украинские власти будут вынуждены это признать.
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Милош ЗеманЧехияКрымРоссияУкраинаВ мире
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