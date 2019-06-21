Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov

"Это факт. Украине и части международного сообщества, которая не согласна с этим, следует смириться", — сказал он.

Президент также признал, что антироссийские санкции не повлияли на экономику и политику России, и заявил, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер против Москвы также поменялись.

"Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если эти санкции не работают, тогда, наверное, их необходимо отменить", — заключил Земан.

В четверг Евросоюз продлил "крымский" пакет санкций на год. Ограничительные меры включают среди прочего запреты на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя в Европейский союз", "инвестиции в Крым или Севастополь".